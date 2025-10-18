پیام تسلیت سرلشکر موسوی در پی درگذشت سردار افشار

سردار افشار از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ معاصر کشور بود که با حضور فعال در نهضت اسلامی علیه رژیم طاغوت، و سپس عضویت مؤثر در شورای عالی جهاد سازندگی، مسیر خدمت به مردم و محرومیت‌زدایی را با روحیه‌ای جهادی و مردمی آغاز کرد.

ایشان در مسئولیت‌های کلیدی خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله ریاست ستاد مشترک سپاه، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست دانشگاه امام حسین (ع)، همواره بر تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و مردمی تأکید داشت و در تقویت بنیه دفاعی و فرهنگی کشور نقش‌آفرینی مؤثری نمود.

وی در ستاد کل نیروهای مسلح نیز با مدیریت و راهبری خردمندانه در معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی، ریاست بنیادحفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، و دانشکده جنگ نرمدانشگاه عالی دفاع ملی، سهمی راهبردی در تبیین گفتمان مقاومت، حفظ میراث دفاع مقدس و ارتقاء سطح علمی وراهبردی نیروهای مسلح ایفا کرد.

عنصر مردم‌یاری، اخلاص، ولایت‌مداری و نگاه راهبردی، همواره در اندیشه و عملکرد ایشان مشهود بود و خدمات ماندگار وی در حوزه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمندبرای آینده کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، همرزمان گرانقدر و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آنفقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام) و برای یادگاران و بازماندگان او صبر شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می‌نمایم.»