پیام تسلیت سرلشکر موسوی در پی درگذشت سردار افشار
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در پیام سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی آمده است:
«درگذشت سردار سرافراز سپاه اسلام سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، از پیشکسوتان نهضت اسلامی و نیروهای مسلح افتخارآفرین ایران عزیز، موجب تأثر و اندوه عمیق در جامعهنیروهای مسلح و خانواده بزرگ انقلاب اسلامی گردید.
سردار افشار از چهرههای برجسته و تأثیرگذار در تاریخ معاصر کشور بود که با حضور فعال در نهضت اسلامی علیه رژیم طاغوت، و سپس عضویت مؤثر در شورای عالی جهاد سازندگی، مسیر خدمت به مردم و محرومیتزدایی را با روحیهای جهادی و مردمی آغاز کرد.
ایشان در مسئولیتهای کلیدی خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله ریاست ستاد مشترک سپاه، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست دانشگاه امام حسین (ع)، همواره بر تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و مردمی تأکید داشت و در تقویت بنیه دفاعی و فرهنگی کشور نقشآفرینی مؤثری نمود.
وی در ستاد کل نیروهای مسلح نیز با مدیریت و راهبری خردمندانه در معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی، ریاست بنیادحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، و دانشکده جنگ نرمدانشگاه عالی دفاع ملی، سهمی راهبردی در تبیین گفتمان مقاومت، حفظ میراث دفاع مقدس و ارتقاء سطح علمی وراهبردی نیروهای مسلح ایفا کرد.
عنصر مردمیاری، اخلاص، ولایتمداری و نگاه راهبردی، همواره در اندیشه و عملکرد ایشان مشهود بود و خدمات ماندگار وی در حوزههای دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، سرمایهای ارزشمندبرای آینده کشور خواهد بود.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، همرزمان گرانقدر و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آنفقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام) و برای یادگاران و بازماندگان او صبر شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت مینمایم.»