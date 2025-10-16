کشف و شناسایی قاچاق ۲.۰۰۰.۰۰۰ لیتر فرآورده های نفتی

به گزارش ایلنا،روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران با صدور اطلاعیه ای از کشف وشناسایی قاچاق ۲.۰۰۰.۰۰۰ لیتر فرآورده های نفتی در استان مازندران خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار مردم بصیر و شریف استان مازندران میرساند؛ سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامه‌ی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، طی اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق فرآورده های نفتی شمال کشور با حجم بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ لیتر (دومیلیون لیتر) گازوئیل متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده های نفتی, فروشندگی های فرآورده های نفتی, پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی، رانندگان حمل سوخت و پرسنل های جایگاه های سوخت شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار گرفتند.

اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسده‌های کلان اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان، با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد داشت.

هموطنان عزیز می توانند گزارشات خود را به سامانه های خبری ۱۱۴ اطلاع رسانی نمایند.

وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ

روابط عمومی سپاه کربلا مازندران

۲۴مهر ماه ۱۴۰۴»

انتهای پیام/