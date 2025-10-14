خبرگزاری کار ایران
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته فراجا در دافوس ارتش با حضور فرمانده مرزبانی کشور

مراسم گرامیداشت هفته فرماندهی انتظامی، با حضور فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آئین گرامیداشت هفته فرماندهی انتظامی با حضور سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی کل کشور و امیر سرتیپ حسین ولی‌وند، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالن همایش سرلشکر فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

سردار سرتیپ گودرزی در این مراسم با اشاره به گستردگی مرزهای ایران اسلامی و مأموریت‌های حساس و متعدد فرماندهی مرزبانی، اظهار کرد: آمادگی‌های عملیاتی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء تعاملات، هوشمندسازی، تمرکز بر اصل آموزش و تداوم انضباظ از جمله اولویت‌های فرماندهی مرزبانی فراجا است.

وی افزود: مدیریت یکپارچه عملیات مرزی بویژه در شرق، جنوب شرق و غرب کشور، اجرای پراکندگی در تمام مقرهای مرزی، تمرین پاسگاه فرماندهی و بازی جنگ با اولویت مرزبانی استان های درگیر، مدیریت عملیاتی مرزهای مشترک با کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ارتقای عملیاتی جنگال و بهره‌برداری بهینه از ریز پرنده‌ها از دیگر اقدامات و اولویت‌های فرماندهی مرزبانی فراجا در سال جاری است.

سردار سرتیپ گودرزی ضمن تاکید بر اهمیت ویژه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در سطح نیروهای مسلح به ویژه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی و توجه ویژه تبدیل دانش و بینش به مهارت با استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، تحلیل‌گری، مطالبه‌گری و پرسشگری در حوزه آموزش و یادگیری، استفاده از تجارب فرماندهان دفاع مقدس و اساتید پیشکسوت در تمرین طرح های عملیاتی و رزمی و ارتقای آموزش‌های مهارتی و تخصصی از جمله مهم‌ترین انتظاراتی است که دانشجویان دافوس ارتش باید مورد پیگیری قرار داده و کسب کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا 3 مؤلفه فرهنگ، اقتصاد و امنیت را عوامل قدرت ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: در حوزه امنیت، مردم عزیز ایران، امروز قدردان نیروهای مسلح هستند که در دوران دفاع مقدس حماسه‌ها آفریدند و در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد جلوه‌های بی‌نظیری از حماسه و ایثار و فداکاری این عزیزان بودیم.

امیر سرتیپ حسین ولی‌وند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند فرماندهی مرزبانی کل کشور، گفت: در دوران دفاع مقدس، نیروهای مرزبانی با حضور مقتدرانه در عملیات‌های متعدد آفندی و پدافندی، حماسه‌های بسیاری خلق کرده و شهدای زیادی نیز تقدیم ایران اسلامی کردند. امروز نیز در حفظ و ارتقاء اقتدار و امنیت کشور نقش مهم و اثربخشی به عهده دارند.

