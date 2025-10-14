برگزاری مراسم گرامیداشت هفته فراجا در دافوس ارتش با حضور فرمانده مرزبانی کشور
مراسم گرامیداشت هفته فرماندهی انتظامی، با حضور فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آئین گرامیداشت هفته فرماندهی انتظامی با حضور سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی کل کشور و امیر سرتیپ حسین ولیوند، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالن همایش سرلشکر فلاحی این دانشگاه برگزار شد.
سردار سرتیپ گودرزی در این مراسم با اشاره به گستردگی مرزهای ایران اسلامی و مأموریتهای حساس و متعدد فرماندهی مرزبانی، اظهار کرد: آمادگیهای عملیاتی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء تعاملات، هوشمندسازی، تمرکز بر اصل آموزش و تداوم انضباظ از جمله اولویتهای فرماندهی مرزبانی فراجا است.
وی افزود: مدیریت یکپارچه عملیات مرزی بویژه در شرق، جنوب شرق و غرب کشور، اجرای پراکندگی در تمام مقرهای مرزی، تمرین پاسگاه فرماندهی و بازی جنگ با اولویت مرزبانی استان های درگیر، مدیریت عملیاتی مرزهای مشترک با کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ارتقای عملیاتی جنگال و بهرهبرداری بهینه از ریز پرندهها از دیگر اقدامات و اولویتهای فرماندهی مرزبانی فراجا در سال جاری است.
سردار سرتیپ گودرزی ضمن تاکید بر اهمیت ویژه فعالیتهای علمی و پژوهشی در سطح نیروهای مسلح به ویژه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، خاطرنشان کرد: مهارتآموزی و توجه ویژه تبدیل دانش و بینش به مهارت با استفاده حداکثری از فناوریهای نوین، تحلیلگری، مطالبهگری و پرسشگری در حوزه آموزش و یادگیری، استفاده از تجارب فرماندهان دفاع مقدس و اساتید پیشکسوت در تمرین طرح های عملیاتی و رزمی و ارتقای آموزشهای مهارتی و تخصصی از جمله مهمترین انتظاراتی است که دانشجویان دافوس ارتش باید مورد پیگیری قرار داده و کسب کنند.
فرمانده مرزبانی فراجا 3 مؤلفه فرهنگ، اقتصاد و امنیت را عوامل قدرت ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: در حوزه امنیت، مردم عزیز ایران، امروز قدردان نیروهای مسلح هستند که در دوران دفاع مقدس حماسهها آفریدند و در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد جلوههای بینظیری از حماسه و ایثار و فداکاری این عزیزان بودیم.
امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز، ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات ارزشمند فرماندهی مرزبانی کل کشور، گفت: در دوران دفاع مقدس، نیروهای مرزبانی با حضور مقتدرانه در عملیاتهای متعدد آفندی و پدافندی، حماسههای بسیاری خلق کرده و شهدای زیادی نیز تقدیم ایران اسلامی کردند. امروز نیز در حفظ و ارتقاء اقتدار و امنیت کشور نقش مهم و اثربخشی به عهده دارند.