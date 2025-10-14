خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح منع تحویل اسناد CFT

کد خبر : 1699758
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

- گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی

 

