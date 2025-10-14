دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح منع تحویل اسناد CFT
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار مجلس به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
- گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
- تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی