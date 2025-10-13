خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور:

توسعه روابط با همسایگان اولویت و سیاست قطعی دولت چهاردهم است

توسعه روابط با همسایگان اولویت و سیاست قطعی دولت چهاردهم است
وزیر کشور با اشاره به موقعیت بسیار خوب ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گفت: یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های قطعی دولت چهاردهم، توسعه روابط با همسایگان است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مومنی، وزیر کشور دوشنبه بعدازظهر در ادامه یازدهمین نشست سراسری استانداران که با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با موضوع دیپلماسی همسایگی برگزار شد، گفت: ایران از نظر ژئوپلیتیک در وضع بسیار خوبی قرار دارد. ۱۶ استان مرزی کشور، با ۱۵ کشور همسایه حدود ۸ هزار کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد که این ظرفیت می‌تواند آثار بسیاری از تحریم‌ها را خنثی کند.

مومنی اظهار داشت: مراودات با کشورهای همسایه افزایش خوبی داشته است و مبادلات با آن‌ها بیشتر شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه کشورهای همسایه ما در دیدارها و نشست‌های مشترک، آمادگی خود را برای توسعه روابط با ایران اعلام می‌کنند، گفت: همین تعامل در مواردی از جمله راهپیمایی اربعین تاثیر خود را نشان داد.

وی در ادامه تصریح کرد: استانداران مرزی روابط خوبی با کشورهای همجوار خود دارند و از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند. نشست مشترکی بین برخی از استان‌های مرزی کشور با استان‌های مرزی کشورهای همجوار برگزار شده‌است.

در ادامه این نشست، استانداران ۷ استان مرزی هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، مازندران، خوزستان و گلستان، گزارش‌هایی درخصوص توسعه دیپلماسی اقتصادی، واردات کالاهای اساسی، تعاملات مشترک و تکمیل کریدورها، بازگشایی مرز چیلات، راهپیمایی اربعین، تولید برنج، موضوع ریزگردها و همچنین کاهش ناترازی آب در کشور مطرح کردند.

