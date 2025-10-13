خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایتی از نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده ارتش

روایتی از نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده ارتش
کد خبر : 1699694
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیدار اعضای این کمیسیون با فرمانده ارتش خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان، معاونان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در این دیدار سرلشکر حاتمی گزارشی به اعضای کمیسیون از آمادگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف ارائه داد. او از آمادگی‌های دفاعی و روحی و روحیه بالای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه داد. همچنین اشاره‌ای به برنامه‌های پیش روی ارتش داشت و تحلیلی از وضعیت کشور و منطقه ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: معاونان وزیر دفاع نیز هر کدام در حوزه‌های ماموریتی خودشان، گزارشی به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادند.

وی در ادامه گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه، از  فرمانده کل قوا بابت انتصاب سرلشکر حاتمی تقدیر کردند و از جانفشانی‌ها و ایثارگری‌هاب ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر و تشکر کردند و بر تقویت بنیه دفاعی ارتش و همین‌طور تقویت حقوق و معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند.

رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه ضمن تجلیل از نقشه موثر ارتش در دفاع کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که تولید قدرت مبتنی بر بازدارندگی مورد انتظار است و باید به سمت ظرفیت‌های هجومی برویم. ارتش با رویکرد بازدارندگی زمینه پدافند حداکثری را برای کشور فراهم کند و همینطور بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تقویت ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تاکید داشت.

وی در پایان کرد: در این جلسه، با اهدای لوحی به سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش از خدمات زحمات و ایثارگری‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ