روایتی از نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده ارتش
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیدار اعضای این کمیسیون با فرمانده ارتش خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان، معاونان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در این دیدار سرلشکر حاتمی گزارشی به اعضای کمیسیون از آمادگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف ارائه داد. او از آمادگیهای دفاعی و روحی و روحیه بالای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و گزارشی از اقدامات و فعالیتهای ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه داد. همچنین اشارهای به برنامههای پیش روی ارتش داشت و تحلیلی از وضعیت کشور و منطقه ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: معاونان وزیر دفاع نیز هر کدام در حوزههای ماموریتی خودشان، گزارشی به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادند.
وی در ادامه گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه، از فرمانده کل قوا بابت انتصاب سرلشکر حاتمی تقدیر کردند و از جانفشانیها و ایثارگریهاب ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر و تشکر کردند و بر تقویت بنیه دفاعی ارتش و همینطور تقویت حقوق و معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند.
رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه ضمن تجلیل از نقشه موثر ارتش در دفاع کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که تولید قدرت مبتنی بر بازدارندگی مورد انتظار است و باید به سمت ظرفیتهای هجومی برویم. ارتش با رویکرد بازدارندگی زمینه پدافند حداکثری را برای کشور فراهم کند و همینطور بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای تقویت ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تاکید داشت.
وی در پایان کرد: در این جلسه، با اهدای لوحی به سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش از خدمات زحمات و ایثارگریهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.