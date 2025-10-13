روایتی از نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده ارتش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: معاونان وزیر دفاع نیز هر کدام در حوزه‌های ماموریتی خودشان، گزارشی به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادند.

وی در ادامه گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه، از فرمانده کل قوا بابت انتصاب سرلشکر حاتمی تقدیر کردند و از جانفشانی‌ها و ایثارگری‌هاب ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر و تشکر کردند و بر تقویت بنیه دفاعی ارتش و همین‌طور تقویت حقوق و معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند.

رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه ضمن تجلیل از نقشه موثر ارتش در دفاع کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که تولید قدرت مبتنی بر بازدارندگی مورد انتظار است و باید به سمت ظرفیت‌های هجومی برویم. ارتش با رویکرد بازدارندگی زمینه پدافند حداکثری را برای کشور فراهم کند و همینطور بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تقویت ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تاکید داشت.

وی در پایان کرد: در این جلسه، با اهدای لوحی به سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش از خدمات زحمات و ایثارگری‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.