مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا در دفتر قالیباف
نشست مشترک سران قوا به میزبانی ریاست مجلس شورای اسلامی با محوریت مسائل اقتصادی و معیشتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک سران قوا ظهر امروز دوشنبه (۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴) به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه به بررسی مهمترین موضوعات داخلی بهویژه در زمینه اقتصادی و معیشتی و نیز آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی پرداختند.