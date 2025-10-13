مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد
پزشکیان: برای تحقق شاخصهای استاندارد از جمله مصرف بهینه انرژی تلاش کنیم
رئیس جمهور تأکید کرد: استاندارد را باید به عنوان حرکت همیشهرو به جلو در ذهن و نگاه خود داشته باشیم و با زبان و نگاه مشترک در این زمینه برای تحقق شاخصهای استاندارد در زمینههای مختلف از جمله در زمینه مصرف بهینه انرژی تلاش کنیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، با تأکید بر اینکه اگر آیات خداوند را در رفتار و زندگی خود مبنا قرار دهیم، با مشکل و دعوایی روبرو نخواهیم شد، تصریح کرد: هیچ ظلمی بالاتر از قبول نکردن حرف حق و صحیح نیست و استاندارد معنای دیگر حرف، راه و کار صحیح و حق است؛ شاخص استاندارد به ما میآموزد که مناسبترین کارها را در تمامی عرصهها انجام دهیم. استاندارد، یکی از شاخصهایی است که انسان را در راه صحیح قرار میدهد.
پزشکیان با اشاره به هزینهکرد کشورها برای ارتقای شاخصهای استاندارد، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بر مبنای ارتقای سطح استانداردها گام برداریم، با مشکل و اختلاس مواجه نخواهیم شد، چرا که استاندارد همواره روش صحیح را ارائه میدهد؛ بنابراین باید در تمام شئون زندگیمان الگوهای استاندارد داشته باشیم.
رئیس جمهور ناترازیهای موجود را زاییده فقدان شاخصهای استاندارد دانست و گفت: چنانچه در هر زمینهای تناسب را به هم بزنیم با عکسالعمل روبرو خواهیم شد. همه باید تلاش کنیم در تمامی حوزهها حداقل ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم تا مشکلی برای صنعت، تولید و صادرات ایجاد نشود. اگر موفق شویم ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم، هیچ کارخانه و واحد تولیدی با مشکل مواجه نخواهد شد.
پزشکیان پذیرش چارچوب صرفهجویی را عامل رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: انتظار نداریم الگوی مصرف یکباره اصلاح شود، بلکه اگر مسیر را به تدریج به سمت صرفهجویی و مصرف بهینه هدایت کنیم و در مسیر ارتقای کیفیت قدم برداریم، وضعیت در تمامی حوزهها بهتر خواهد شد.
در ابتدای این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه نگاه سنتی، استاندارد را مانعی جدی تلقی میکرد، اما اکنون دیدگاهی وجود دارد که استاندارد را یک راهبرد در نظر دارد، اظهار داشت: امروز حفظ حقوق مردم به عنوان یک اصل تلقی میشود، از همینرو وزارت صمت باید تحقق شاخصهای استاندارد و تضمین کیفیت را برای مردم به ارمغان آورد.
اتابک برقراری و حفظ ارتباط با سایر کشورها را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید در تمامی حوزههای فنی، مهندسی، خدماتی، حمل و نقل و سایر بخشها، استاندارد را محقق کنیم. استانداردسازی خدمات باید جایگاهی هموزن اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر صمت تقویت ارتباطات با اتحادیه اوراسیا را به عنوان گامی بلند در توسعه همکاریها با کشورهای همسایه عنوان و درخواست کرد کمیتهای در همین زمینه با حضور اعضایی از وزارتخانههای اقتصاد و امور خارجه، گمرک و سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.
همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد نیز ضمن تشریح فعالیتهای انجام شده در این سازمان گفت: استاندارد را باید اعتماد، شفافیت و کیفیت تعریف کرد. شعار جهانی استاندارد نیز در سال جاری چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر است.
فرزانه انصاری با اشاره به اینکه واژه وفاق ملی، بارها توسط رئیس جمهور به زبان آورده شده است، یادآور شد: باید مبتنی بر این شعار، اختلافها را کنار بگذاریم و دست به دست یکدیگر بدهیم تا وضعیت را بهتر کنیم. دنیای امروز نمیخواهد به صورت فردی عمل کند و به دنبال کارِ گروهی است. ما در سازمان ملی استاندارد نیز بر این اصل تأکید داریم و باید برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات با یکدیگر مشارکت داشته باشیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان خواهان بازبینی قوانین و مقررات وضع شده درباره استاندارد شد و تصریح کرد: به دنبال بومیسازی فرایندهای بینالمللی در حوزه استاندارد هستیم.
در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور از برگزیدگان، مدیران و تولیدکنندگان نمونه کشوری در حوزه استاندارد تقدیر شد.