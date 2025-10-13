خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک عراقچی در پی انتخاب دیپلمات کشورمان به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر

وزیر امور خارجه در پیامی انتخاب دیپلمات کشورمان به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی  وزیر امور خارجه در پیامی  انتخاب دیپلمات کشورمان به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر  تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح ذیل است: 

سرکار خانم افسانه نادی‌پور

کارشناس ارشد وزارت امور خارجه 

انتخاب شایسته‌ی سرکار عالی به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت برجسته و تاریخی که برای نخستین بار از زمان تأسیس شورای حقوق بشر، نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران به عضویت این کمیته مهم بین‌المللی برگزیده می‌شود، مرهون تلاش‌های مستمر و شایستگی‌های ارزشمند شما در طول سال‌ها خدمت صادقانه در عرصه دیپلماسی کشور است.

بدون تردید، حضور یک بانوی دیپلمات ایرانی باسابقه و متخصص همچون سرکار عالی در این جایگاه، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه کشورمان در مجامع بین المللی و تقویت دیپلماسی چندجانبه ایفا کند.

برای سرکار عالی آرزوی توفیق، سربلندی و موفقیت روزافزون دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
