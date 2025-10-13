مهاجرانی:
سخنگوی دولت اعلام کرد: جلسات منظم رئیسجمهور برای پیگیری طرحهای توسعه برگزار میشود و طرح «طاها» برای اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ در سه استان آغاز شده است. همچنین حفظ اشتغال پایدار در صنایع کوچک و متوسط از اولویتهای دولت است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش تلویزیونی خود به ملت ایران، اظهار داشت: رئیسجمهور در پایان جلسه هیئت دولت روزهای چهارشنبه و پس از جلسه هیئت دولت، جلسات منظمی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه «جلسات پیشران» را برگزار میکند و با توجه به اینکه دولت عزم خود را بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت گذاشته است، قرار شد که برخی طرحهای پیشران در جهت توسعه کلان اقتصادی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تقویت شود.
وی افزود: رئیسجمهور در این جلسات طرحها و برنامههای کلان و منتخب پیشرفت را پیگیری میکنند و هر جا که لازم باشد دستورات مقتضی را صادر میکنند تا به رفع موانع و تسریع اجرای این طرحها کمک شود.
سخنگوی دولت با اشاره به حادثه انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت ماه امسال، اظهار داشت: در مورد تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش خسارت دیدگان اقداماتی صورت گرفت، در این خصوص خسارت دیدگان تقسیمبندی شدند. در مورد برخی که کالاهای آنان در گمرک اظهار شده بود، اظهارنامهها در حال بررسی و ارایه به بانک مرکزی است، اسامی آنان با وزارت صمت تطابق داده خواهد شد و روند تخصیص ارز به آنان انجام میشود. عدهای دیگر که کالاهایشان اظهار نشده و تنها صورتجلسه شده بود، نیاز است به سازمان بنادر و دریانوردی مراجعه کنند.
مهاجرانی ادامه داد: در این مسیر، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای اعلامی این افراد تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد، این افراد هم کالای خود را از دست دادند و به دلیل عدم امکان بازگشت ارز نمیتوانستند سفارش بعدی خود را ثبت کنند و لذا این موضوع مورد تصویب قرار گرفت.
وی تاکید کرد: دولت در چهارچوب طرح «طاها»، پژوهشهای دانشگاهی را در حوزه اقتصادی و کاربردی عملیاتی خواهد کرد و تلاش میکند که در قالب «سرمایهگذاری در زنجیره تامین»، طرف بزرگ تولید و تامین را به زنجیره کوچکتر وصل کند. صنعت پوشاک که مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانگی در آن فعالیت زیادی دارند و با رکود و تلاطم اقتصادی، شاهد کاهش تقاضا در مصرف است، لذا با هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طرح «طاها» واحدهای کوچک را به بنگاههای بزرگ متصل و واسطهها را حذف خواهد کرد.
سخنگوی دولت افزود: این طرح به صورت ملی در این هفته اعلام و در سه استان گلستان، زنجان و همدان به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است؛ عزیزان میتوانند در سامانه «اتصال» اطلاعات خود را بازگذاری کنند تا فرآیند اتصال کسب و کارشان به کسب و کارهای بزرگ صورت گیرد. اتصال این بنگاهها به سامانههای آموزش و توانمندسازی نیز صورت میگیرد و این موضوع کمک میکند که از آموزشهای سازمان فنی و حرفهای بهرهمند شوند.
مهاجرانی تاکید کرد: از سوی دیگر اتصال به سامانههای مالی و تامین مواد اولیه نیز صورت میگیرد تا تولیدکنندگان مواد اولیه به مصرفکنندگان وصل شوند. اتصال به بدنه آموزشی و اتصال به سکوی تامین مالی و مواد اولیه کمک میکند که اشتغالزایی در صنایع پاییندست به خوبی مدیریت شود. بانک تجارت، توسعه تعاون و رفاه کارگران هم در این زمینه همکاری خواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع به سایر صنایع تسری یابد و افزود: جلوگیری از قطع برق و گاز، مطالبه فعالان اقتصادی ست و رئیسجمهور نیز در جلسهای که در این خصوص برگزار شد تاکید کرد که اولویت ما این است که برق و گاز صنایع قطع نشود و این بنگاهها پابرجا بمانند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بخش اعظمی از شاغلان در صنایع کشور در بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند، گفت: تمام اقدامات دولت پایدار کردن اشتغال است؛ حفظ اشتغال پایدار و پایداری اشتغال؛ هدف دولت است تا افراد کمتری بیکار باشند.
مهاجرانی افزود: موضوع اشتغال پایدار در صنایع خرد، کوچک و متوسط در دولت به جد دنبال میشود و فراتر از یک وزارتخانه است. صنایع بزرگ تحت تاثیر تلاطم اقتصادی کمتر تعدیل نیرو میکنند، اما بنگاههای اقتصادی کوچک به واسطه هزینه فایده، تعدیل نیرو بیشتری دارند، لذا اشتغال پایدار در این بخش از اهداف دولت است.
وی با تبریک روز جهانی استاندارد به همه فعالان این حوزه و همچنین قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری گفت: این موضوع باعث افتخار همه ماست، آنها نشان دادند که غیرت ایرانیان در همه جا میتواند افتخار آفرین باشد.
سخنگوی دولت بار دیگر از همه مردم ایران خواست که برای بیان دیدگاهها و موضوعات مهم و مورد توجه خود با سامانه ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تماس بگیرند.