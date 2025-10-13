واکنش فلاحتپیشه به آرزوی شمخانی در مورد ساخت بمب اتم
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات اخیر علی شمخانی در مورد ساخت بمب اتم واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، حشمتالله فلاحتپیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آقای همیشه در قدرت!
۲۸ سال پیش که آرزوی بازگشت آن همراه با بمب اتمی را داری، قیمت سکه طلای تمام برابر با خرید دو قرص نان سفره امروز مردم بود. اما امثال تو هنوز هم نه قدرت، بلکه تهدید تولید می کنید. و البته تولید ثروت...
علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی اخیرا در گفتوگویی تصریح کرد: آقای خاتمی در دهه هفتاد شعار گفتوگوی تمدنها را مطرح میکردند. با شعار گفتوگوی تمدنها نمیتوان سراغ بمب هستهای رفت. امروز ثابت شد ایران باید در کنار خودش این توانمندی را فراهم میکرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر به دهه هفتاد برگردید و وزیر دفاع باشید، آیا به سراغ بمب هستهای میروید گفت: بله؛ حتماً.