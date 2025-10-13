خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش فلاحت‌پیشه به آرزوی شمخانی در مورد ساخت بمب اتم

واکنش فلاحت‌پیشه به آرزوی شمخانی در مورد ساخت بمب اتم
کد خبر : 1699520
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات اخیر علی شمخانی در مورد ساخت بمب اتم واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آقای همیشه در قدرت!

۲۸ سال پیش که آرزوی بازگشت آن همراه با بمب اتمی را داری، قیمت سکه طلای تمام برابر با خرید دو قرص نان سفره امروز مردم بود. اما امثال تو هنوز هم نه ‎قدرت، بلکه ‎تهدید تولید می کنید. و البته تولید ‎ثروت...

 علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی اخیرا در گفت‌و‌گویی تصریح کرد: آقای خاتمی در دهه هفتاد شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح می‌کردند. با شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها نمی‌توان سراغ بمب هسته‌ای رفت. امروز ثابت شد ایران باید در کنار خودش این توانمندی را فراهم می‌کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر به دهه هفتاد برگردید و وزیر دفاع باشید، آیا به سراغ بمب هسته‌ای می‌روید گفت: بله؛ حتماً.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ