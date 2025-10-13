واکنش رمضانزاده به منطق عراقچی برای عدم حضور ایران در شرمالشیخ
سخنگوی دولت اصلاحات به اظهارات وزیر خارجه کشورمان درباره دلایل عدم حضور ایران در اجلاس شرم الشیخ واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، عبدالله رمضانزاده در واکنش به سخنان عراقچی نوشت:
منطق وزیر خارجه ما: ما با کسانی که به ملت ما صدمه زدهاند و هنوز هم تهدید یا تحریم میکنند تعامل (بخوانید مذاکره) نمی کنیم!
سوال این است: آیا وزارت خارجه فقط برای تعامل با دوستان است؟جنگها چگونه پایان می یابند؟ااختلافات بین دولتها چگونه حل میشود؟و دهها سوال دیگر!
شب گذشته سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به گمانهزنیها درباره حضور ایران در شرم الشیخ در مطلبی نوشت: ایران از دعوت رئیس جمهور السیسی برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ سپاسگزار است. در حالی که طرفدار تعامل دیپلماتیک هستیم، نه رئیس جمهور پزشکیان و نه من نمیتوانیم با همتایانی که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند، تعامل کنیم.
وی افزود: با این اوصاف، ایران از هر ابتکاری که به نسلکشی اسرائیل در غزه پایان دهد و اخراج نیروهای اشغالگر را تضمین کند، استقبال میکند. فلسطینیان کاملاً حق دارند از حق اساسی خود برای تعیین سرنوشت خود بهرهمند شوند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری موظفند به آنها در آرمان قانونی و مشروعشان کمک کنند. ایران همیشه نیرویی حیاتی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسلکش اسرائیل، ایران به دنبال جنگهای ابدی - به ویژه با تکیه بر متحدان ادعایی خود - نیست، بلکه به دنبال صلح، رفاه و همکاری ابدی است.