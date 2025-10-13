علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری اجلاس شرم‌الشیخ گفت: ما با خونریزی به شدت مخالف هستیم. ما با اشغال سرزمین‌ها مخالف هستیم. ما با قتل کودکان و زنان و تخریب مدارس و بیمارستان‌ها مخالف هستیم و روشن است که این سیاست قطعی ماست.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مصر تاکید کرد: اعتقاد داریم در مورد فلسطین، فلسطینی‌ها باید تصمیم بگیرند نه اینکه کسی بیرون از ناحیه فلسطین تصمیم بگیرد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد نباید به نحوی عمل شود که روی جنایت‌های رژیم صهیونیستی سرپوش گذاشته شود .

وی تاکید کرد: هر رفتار و اقدامی که موجب به فراموشی سپردن و زیر خاک کردن این جنایت‌ها شود حتما خیانت به مظلومانی است که آنجا و کشته و آواره شدند.

سلیمی درباره عدم حضور ایران در اجلاس شرم‌الشیخ بیان کرد: اینکه جمهوری اسلامی در شرم‌الشیخ شرکت نکرده است به دلیل این است که جمهوری اسلامی بازیگر اصلی در این میدان‌ها است و قرار نیست به تماشاگر تبدیل شود تا دیگران تصمیم بگیرند و ایران تماشا کند، در هر حال جمهوری اسلامی از همه اقداماتی که منجر به جلوگیری از قتل، تجاوز و آواره شدن مردم از خانه‌های‌شان شود، حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به این‌که آیا این صلح پایدار خواهد بود، عنوان کرد: همه ما به نیات پلید رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها شک داریم که با چه نیتی این اقدامات را انجام می‌دهند علت این امر هم سابقه اقدامات آن‌هاست؛ تجربه نشان داده است این‌ها پشت پرده تابلوهای زیبایی که نصب می‌کنند به شدت دنبال رفتارهای دیگری هستند و به همین دلیل به نیات آنان شک داریم.

رئیس گروه دوستی ایران و مصر خاطرنشان کرد: آینده روشن می‌کند که پشت نیت و رفتارهای این‌ها چیست؟ اینکه آیا صرفا برای مدیریت فزاینده افکار عمومی جهان بوده که انزجار خود را از رژیم صهیونستی اعلام کرده‌اند یا هدف دیگری پشت آن استف مشخص خواهد شد.

