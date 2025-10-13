خبرگزاری کار ایران
فرمانده نیروی زمینی سپاه:

شلیک موشک‌های دقیق سپاه امنیت کشور را تثبیت کرده است

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شلیک موشک‌های دقیق سپاه به قلب سرزمین‌های اشغالی با توکل بر خداوند، نمونه‌ای بارز از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است که امنیت و صلابت کشور را تثبیت کرده و قدرت بازدارندگی ایران را در منطقه تقویت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ «محمد کرمی» در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با حمایت برخی قدرت‌های غربی و شرقی درصدد تضعیف امنیت ملی ایران بود، اما واکنش شجاعانه نیروهای مسلح همراه با هدایت‌های مقام معظم رهبری دشمن را به آتش بس وا داشت.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این جنگ این بود که صدای آزادی‌خواهان جهان علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را تقویت کرد و همگان را به مقابله با جنایت این سگ هار را به صف کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شلیک موشک‌های دقیق سپاه به قلب سرزمین‌های اشغالی با توکل بر خداوند، نمونه‌ای بارز از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است که امنیت و صلابت کشور را تثبیت کرده و قدرت بازدارندگی ایران را در منطقه تقویت کرد.

سردار کرمی همچنین به بیداری جهان نسبت به اسلام و تغییر نگرش‌ها نسبت به دین الهی اشاره کرد و گفت: این تغییر نگرش‌ها، حاصل سال‌ها تلاش، ایثار و شهادت مردم مظلوم و فرماندهان محور مقاومت و کسانی است که با جانفشانی خود پیام عدالت، مقاومت و دفاع از مظلوم را در سطح جهانی منتقل کردند.

وی ضمن تسلیت به خانواده معظم شهدا افزود: شهدا با پروردگار معامله کرده و جان خود را در راه دفاع از حق و عدالت فدا کردند، امروز یاد و راه آنان الهام‌بخش ملت‌ها و امت اسلامی است و نشان می‌دهد که فداکاری و ایمان راسخ می‌تواند جهان را متحول کند.

سردار کرمی تاکید کرد: خداوند به جامعه‌ای که در راه سربلندی، اقتدار و عزت خود تلاش می‌کند، پاداش می‌دهد و مردمی که برای حفظ امنیت، استقلال و عظمت کشور گام برمی‌دارند، همواره مورد عنایت و برکت الهی خواهند بود.

وی گفت: جنگ تحمیلی، همبستگی ملی و اسلامی، اقتدار دفاعی و بیداری جهانی نسبت به اسلام، میراث های گران‌بهایی هستند که باید با حفظ ارزش‌ها و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده منتقل شود.

جمهوری اسلامی تنها حامی صریح محور مقاومت و مردم فلسطین بود

امام جمعه مهاباد هم در این مراسم با اشاره به دستیابی به قرارداد آتش‌بس و پیروزی اخیر غزه، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به صورت علنی و بی‌کم‌وکاست از محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین حمایت کرد.

ماموستا عبدالسلام امامی اضافه کرد: در حالی که بسیاری از هیات‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف به مراسم آتش‌بس دعوت شدند، مشارکت آنها کم‌رنگ و حداقلی بود، اما جمهوری اسلامی نقش کلیدی و مؤثری در تحقق این پیروزی داشت و حمایت صریح ایران به نقطه عطفی در روند مقاومت فلسطین تبدیل شد.

وی با تحسین شجاعت ایران در دفاع از محور مقاومت افزود: آفرین بر عزت و شجاعت جمهوری اسلامی که ضمن دفاع از مقاومت فلسطین، برای نخستین بار طعم موشک‌های ایرانی را به رژیم منحوس صهیونیستی چشاند و قدرت دفاعی ملت ایران را به رخ جهان کشید.

وی ضمن تسلیت به خانواده شهدای ۱۲ روز نبرد غزه تصریح کرد: تظاهرات گسترده و چند هزارنفری امروز در سراسر جهان با هدف حمایت از مردم غزه و محور مقاومت و اتحاد بی‌سابقه امت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان علیه تجاوزهای رژیم صهیونیستی، پیامی روشن به جهان ارسال کرد و تصویر اسلام را در سطح بین‌المللی تغییر و به نفع محور مقاومت تثبیت کرد.

ماموستا امامی تاکید کرد: حمایت بی‌چون و چرای ایران از فلسطین، الگویی برای دیگر کشورهاست و نشان می‌دهد که صبر، مقاومت و اتحاد امت اسلامی می‌تواند در مقابل زورگویی‌های جهانی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر انتصاب سریع سرداران جدید و رشید پس از شهادت فرماندهان دوران جنگ تحمیلی، گفت: این اقدام به موقع و حکیمانه مقام معظم رهبری دشمنان ایران را به شگفت‌زده و ورق را در جنگ به نفع کشور برگرداند.

محمدصادق امیر عشایری با یادآوری فداکاری‌های مردم این خطه در طول تاریخ انقلاب اسلامی افزود: تقدیم ۱۲ هزار شهید از آذربایجان غربی یبرای انقلاب اسلامی، همچون گردنبندی گران‌بها برای استان است که در تاریخ کشور می‌درخشد و عظمت مردم این سرزمین را نشان می‌دهد.

فرماندار مهاباد همچنین تأکید کرد که پاسداشت یاد و خاطره شهدا تنها محدود به مراسم و مناسبت‌ها نیست، بلکه ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال آموزه‌های ایثارگری به نسل‌های بعدی، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی و آموزشی به شمار می‌رود.

مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و در دوران دفاع مقدس ۷۵۰ شهید در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم نظام کرده است.

