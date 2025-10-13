به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در پاسخ به خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی وزارت امور خارجه از اخبار منتشر شده در رسانه‌های عمانی مبنی بر اینکه دو شهروند عمانی به دلیل مصرف آب آشامیدنی شرکت ایرانی فوت شده‌اند، گفت: فقط بحث آب آشامیدنی ایران نیست، بحث آبروی شرکت ایرانی است که در این روند مخدوش شد.

وی افزود: ما دیروز کاردار موقت عمان را به وزارت خارجه دعوت کردیم دیروز از آنها درخواست کردیم که روشنگری کنند. اطلاعات ما حاکی از این است که این اطلاعات ناشی از انتقام جویی بوده و بطری آب موجود را مسموم کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: متاسفانه بدون بررسی حداقلی، رسانه‌های عمانی صرفا به دلایل احتمالات و اینکه بطری آب معدنی ایرانی در صحنه جرم بوده است، این چنین گزارش دادند. وزارت خارجه بر اساس اهداف خود در حمایت از حقوق تجاری شرکت‌ها اقدامات لازم را اتخاذ کرده است.

