به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: این ایام بسیار پرمشغله و پرتحولی برای منطقه ما و دستگاه دیپلماسی است. تحولات در منطقه غرب آسیا و منطقه پیرامونی ما نیازمند واکنش‌های به موقع است. کماکان مهم ترین موضوع منطقه ما تحولات غزه است. بعد از گذشت بیش از ۷۰۰ روز از نسل‌کشی مستمر در غره و تحمیل گرسنگی بر فلسطینی‌ها این توافق حاصل شد که رژیم صهیونیستی حملات را متوقف کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما هم مواضع خود را صریح بیان کردیم. علیرغم اینکه بمباران متوقف شده است ما شاهد عمق جنایتی هستیم که در این دو سال اتفاق افتاد. با توجه به تجاربی که منطقه ما طی این چند دهه داشته است و بدفهمی‌های رژیم صهیونیستی و نقض آتش‌بس ها، می‌طلبد جامعه جهانی با دقت از این اتفاق مراقبت کنند‌ که اسرائیل اقدامات جنایتکارانه را تکرار نکند.

وی در رابطه با توافق با فرانسه برای تبادل زندانی‌ها گفت: در مورد خانم اسفندیاری با جدیت پیگیر موضوع هستیم. مقدمات کار از جانب ما فراهم است و امیدواریم آزادی ایشان انجام شود.

بقایی با اشاره به نشست شرم‌الشیخ گفت: راجع به شرکت ایران در نشست شرم الشیخ ما دعوتنامه‌ای از سوی رییس‌جمهور مصر خطاب به رییس‌جمهور کشورمان دریافت کردیم. همه جوانب با دقت بررسی شد هم در وزارت خارجه و هم در بیرون از آن بررسی‌ها انجام شد، ابعاد مثبت و منفی این موضوع سنجیده شد و نهایتا به تصمیمی رسیدم که مصالح کشور را تأمین کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره صلح غزه گفت: موضع ایران در رابطه با صلح غره در دو بیانیه خیلی واضع تبیین شده است. ما از هر اقدامی که موجب توقف کشتار در غزه شود حمایت می‌کنیم. خواسته اصلی ما توقف جنایت و کشته در غزه است. همچنین خروج اشغالگران از غزه بوده است. ما چند نوبت درخواست برگزاری نشست کشورهای اسلامی را داشتیم و در سازمان ملل هم این موضوع را دنبال می‌کردیم.

وی گفت: هر روزی که این کشتار متوقف شود به نفع جامعه بشری است. اما این پایان ماجرا نیست، من شما را به گزاره دبیرکل سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهم که دوسال پیش مطرح کردند، ایشان گفتند هفت اکتبر در خلا اتفاق نیفتاد و ما نمی‌توانیم به حل کامل مسئله امیدوار باشیم.

بقایی در خصوص درگیری میان افعانستان و پاکستان تصریح کرد: نیت و ثبات در محیط پیرامونی برای ما بسیار مهم است ما معتقدیم هر تنشی میان افعانستان و پاکستان می‌تواند فراتر از دو کشور باشد ما خواستار خویشتنداری دو طرف شدیم و اختلافات دو کشور باید از طریق گفت‌وگو حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: بازیگری در تحولات منطقه لزوما با حضور فیزیکی در یک رویداد شکل نمی‌گیرد قطعا اثرگذاری ایران چیزی نیست که حضور و شرکت یا عدم شرکت در یک نشست بین‌المللی باشد. ایران یکی از فعال‌ترین کشورها در توقف نسل‌کشی در غزه بوده است. همکاری‌های بین‌المللی زیادی داشتیم بنابراین ما حتما فعالانه کار خود را ادامه خواهیم داد.

بقایی انتخاب نماینده ایران و چین در شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتقادات غربی ها از این موضوع گفت: واقعا عجیب بود. شما در قبال انتخاب نمایندگان دو کشور برای حضور در یک کمیته مشورتی حقوق بشر چنین فضاسازی اتفاق افتاد واقعا عجیب‌ است. این نشان دهنده ذهنیت تمامیت خواه آن ها است. ایران حق دارد نمایندگان خود را برای حضور در هر یک از شوراهای مربوط به حقوق بشر نامزد کند.

وی در خصوص بازگشت سفرای ایران در اروپا به محل خدمت خود و بیانیه‌های سه کشور اروپایی گفت: سفرای ما برای مشورت فراخوانده شده بودند و جلسات متعددی داشتیم و بعد از انجام کار به محل ماموریت بازگشتند. بیانیه سه کشور اروپایی چیز جدیدی نیست و به نظر ما گزاره‌های کلیشه‌ای است که برخی موضوعیت ندارد و برخی دیگر با حسن‌نیت مطرح نمی‌شود. ایران نه به دنبال سلاح هسته‌ای است و نه آن را دارد. می‌گویند به دنبال دیپلماسی هستیم ما که در مذاکرات حضور داشتیم ولی با سازوکار اسنپ بک مانع حصول نتیجه شدند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره بازداشت اعضای کاروان الصمود گفت: این اقدام هم یک اقدام تروریستی بود و نحوه حمله به کاروان و بازداشت آنها و گزارش‌های متعددی که دال بر شکنجه و برخورد نامناسب با این افراد بوده همه از لحاظ حقوق بشری قابل پیگرد است و بخشی بر عهده دولت‌های متبوع آنها است ولی با توجه به اینکه هنجارهای بین‌المللی نقض شده یک مسئولیت بین‌المللی است که کشورها در نشست‌های بین‌المللی این موضوع را مطرح کنند.

بقایی درباره افشای عملیات هماهنگ رژیم صهیونیستی علیه اتباع ایرانی گفت: برای ما روشن بود همزمان با حملات رژیم علیه ایران یک کارزار شناختی چند لایه علیه کشورمان انجام شد. هدفشان ایجاد هیمنه پوشالی برای رژیم صهیونیستی بود. بارها توسط مسئولین توضیح داده شده بود و اکنون توسط رسانه‌های غربی توضیح داده شده است. کارزار هدفمند برای روایت‌سازی در جریان بوده و رسانه به عنوان ابزار به صورت گسترده علیه ایران و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سهم اروپا در توافقات احتمالی آینده بیشتر از برجام خواهد بود، گفت: در مورد اینکه آینده چه خواهد شد نمی‌توان پیشگویی کرد ولی بدون تردید تجربه بهترین آموزگار است. تجربه ۱۰ ساله در اجرای توافق هسته‌ای نشان می‌دهد سه کشور اروپایی در ایفای وظایف قصور داشتند و بدتر از آن سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگردادن قطعنامه‌های شورای امنیت بود که نه توجیه حقوقی و نه توجیه اخلاقی داشت. این لازم است که سه کشور اروپایی در سیاست‌هایی تجدیدنظر کنند و به جهان نشان دهند که بازیگران قابل اعتمادی در مذاکرات هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص آینده روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما کماکان عضو ان‌پی‌تی و متعهد به توافقنامه پادمان هستیم. ما همواره تلاش کردیم در چارچوب تفاهم با آژانس شرایط لازم را برای همکاری ایجاد کنیم ولی طرف‌های مقابل قدر ندانستند. قبلا هم گفته بودیم اگر تلاشی برای بازگرداندن قطعنامه صورت گیرد توافق قاهره شرایط اجرا شدن نخواهد داشت، سه کشور اروپایی بانیان این وضعیت هستند. در شرایط حال دیپلماسی تعطیل‌بردار نیست اما اگر بخواهیم بگوییم در روزهای آینده نشستی باشد، نه خیر اینطور نیست.

بقایی درباره اظهارات ترامپ در خصوص تلاش برای مذاکره با ایران برای صلح خاورمیانه تصریح کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون در نظر داشتن تجارب قبلی تصمیم‌گیری کند. تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بر اساس تجارب گذشته است. در خصوص آمریکا ما تجربه تلخی داریم. آمریکا و رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی علیه ایران را مرتکب شدند. ما در آینده نیز با چشمان باز و اقتضا اقدام خواهیم کرد. اگر نظام به جمع‌بندی برسد تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جایزه صلح نوبل امسال و دادن جایزه به فرد مخالف با دولت ونزوئلا که اتفاقا همسو با ترامپ است، گفت: این جوایز نمی‌تواند ملاک تشخیص صلح دوستی یا مخالفت با صلح باشد. کسانی که نامزد می‌شوند سابقه روشنی در پیشبرد صلح نداشتند. کسانی در طول تاریخ این جوایز را دریافت کردند که اتفاقا سوابق سوال برانگیز در رابطه با صلح داشتند. فهرست سالهای اخیر را نگاه کنید برخی سران رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی که سابقه جنگ افروزی دارند جوایز را دریافت کردند! با این روند ممکن است نتانیاهو هم سال آینده مدعی جایزه صلح نوبل شود.

بقایی در پاسخ به خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی وزارت امور خارجه از اخبار منتشر شده در رسانه‌های عمانی مبنی بر اینکه دو شهروند عمانی به دلیل مصرف آب آشامیدنی شرکت ایرانی فوت شده‌اند، گفت: فقط بحث آب آشامیدنی ایران نیست، بحث آبروی شرکت ایرانی است که در این روند مخدوش شد.

وی افزود: ما دیروز کاردار موقت عمان را به وزارت خارجه دعوت کردیم دیروز از آنها درخواست کردیم که روشنگری کنند. اطلاعات ما حاکی از این است که این اطلاعات ناشی از انتقام جویی بوده و بطری آب موجود را مسموم کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: متاسفانه بدون بررسی حداقلی، رسانه‌های عمانی صرفا به دلایل احتمالات و اینکه بطری آب معدنی ایرانی در صحنه جرم بوده است، این چنین گزارش دادند. وزارت خارجه بر اساس اهداف خود در حمایت از حقوق تجاری شرکت‌ها اقدامات لازم را اتخاذ کرده است.

وی در خصوص ادعاهای ترامپ و تشکر از ایران برای توافق صلح گفت: انتظار ندارید که نیت خوانی کنم. آنچه که شفاف بیان شد موضع ایران در قالب دو بیانیه بود، نیاز به تکرار نیست. ما از هر اقدامی که واقعا باعث کاهش دردهای مردم فلسطین شود و نسل کشی را متوقف کند استقبال می‌کنیم. فارغ از همه حواشی ما موضع اصولی خودمان را بیان می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اظهارات پوتین نسبت به پیام رژیم صهیونیستی برای ایران گفت: ما طرح‌ها و نکات کشورهای دوست را می‌شنویم، در عین حال با چشمان باز مراقب تحولات هستیم و فکر می‌کنیم با توجه به سابقه فریبکاری رژیم صهیونیستی لازم است در همه سطوح هوشیاری خود را حفظ کنیم.

بقایی در رابطه با آینده ورود برخی کشورهای عربی به روند عادی سازی روابط با اسرائیل و پیوستن به توافق ابراهیم گفت: در هر کنشی از سوی کشورهای منطقه باید ماهیت رژیم صهیونیستی و ماهیت مسئله فلسطین و ماهیت آنچیزی که به اسم عادی سازی با رژیم گفته می‌شود، نباید مورد سوءاستفاده برای نسل کشی قرار گیرد.

وی درباره عدم دستیابی به توافق با برخی کشورهای گفت: کشورهای مختلف متفاوت هستند. در هر تعامل دیپلماتیکی مادامی که کشورها حقوق اولیه یکدیگر را به رسمیت نشناسند، توافق شکل نمی‌گیرد. سابقه هیات‌های حاکمه آمریکا نشان داده که نگاهی یک سویه نسبت به مباحث ایران دارند. تجربه بهترین دلیل است که مسیر آینده را چگونه تعیین کنیم. ما در موضوع هسته‌ای با طرف مقابل به تفاهم رسیدیم اما عملکرد آنان چی بود؟

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص نزدیکی ۲۶ مهر زمان خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: ۱۸ اکتبر تاریخ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و محدودیت‌ها در این قطعنامه است، ما فکر می‌کنیم در موعد مقرر باید خاتمه یابد. شورای امنیت در این خصوص تصمیمی اتحاذ نکرده است، آن چیزی که اعلام شد محصول اقدام ۳ کشور اروپایی است.

بقایی در رابطه با آینده ورود برخی کشورهای عربی به روند عادی سازی با اسرائیل و پیوستن به توافق ابراهیم گفت: در هر کنشی از سوی کشورهای منطقه باید ماهیت رژیم صهیونیستی و ماهیت مسئله فلسطین و ماهیت آنچیزی که به اسم عادی سازی با رژیم گفته می‌شود، نباید مورد سوءاستفاده برای نسل کشی قرار گیرد.

وی درباره عدم دستیابی به توافق با برخی کشورهای گفت: کشورهای مختلف متفاوت هستند. در هر تعامل دیپلماتیکی مادامی که کشورها حقوق اولیه یکدیگر را به رسمیت نشناسند، توافق شکل نمی‌گیرد. سابقه هیات‌های حاکمه آمریکا نشان داده که نگاهی یک سویه نسبت به مباحث ایران دارند. تجربه بهترین دلیل است که مسیر آینده را چگونه تعیین کنیم. ما در موضوع هسته‌ای با طرف مقابل به تفاهم رسیدیم اما عملکرد آنان چی بود؟

وی در خصوص نزدیکی ۲۶ مهر زمان خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: ۱۸ اکتبر تاریخ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و محدودیت‌ها در این قطعنامه است، ما فکر می‌کنیم در موعد مقرر باید خاتمه یابد. شورای امنیت در این خصوص تصمیمی اتحاذ نکرده است، آن چیزی که اعلام شد محصول اقدام ۳ کشور اروپایی است.

بقایی در خصوص اذعان روسیه و چین به حق ایران در مسائل هسته‌ای گفت: مصداق اقدام عملی و تظاهر بیرونی همین موضع گیری‌ها در سطح شورای امنیت و ارسال نامه سه جانبه ایران، روسیه و چین است که انجام شد. اگر اعتقاد نداشتند موضع گیری صریح نداشتند. قاعدتا این موضع گیری‌ها آثار عملی خودش را در حفظ روابط ایران، چین و روسیه خودش را نشان خواهد داد. ما در رایزنی مستمر با هر دو کشور هستیم.

بقایی در خصوص تصمیم‌گیری در خصوص CFT گفت: ما با توجه به منافع و مصالح خودمان تصمیم‌گیری می‌کنیم. حتما تصویب CFT از مدت‌ها قبل در دستوکار بوده است و با توجه به نفعش تصمیم‌گیری شده است.

وی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای توافق صلح غزه عنوان کرد: ما هر تحولی را در محیط پیرامونی خودمان با دقت ارزیابی می‌کنیم. فرصت‌ها و تهدیدهایی که ممکن است از ناحیه یک تحول ایجاد شود ارزیابی می‌کنیم. در این خصوص هم نهایتا باید جنگ در فلسطین اشغالی خاتمه پیدا کند. ایران در جایگاهی است که بتواند هم به نحو مقتضی با هر تهدیدی مقابله کند و هم از دل یک چالش فرصتی ایجاد کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حملات تروریستی روز گذشته در جنوب شرق کشور خاطرنشان کرد: ما در سال‌های اخیر متاسفانه با اقدامات تروریستی متعددی مواجه بودیم. اعتقاد داریم مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری کشورهایی است که به نحوی گروه‌های تروریستی از خاک آنان سوءاستفاده کردند. اطلاعات و شواهد توسط کشورهای همسایه ارائه شده است. هم ما و هم پاکستان عزم جدی برای مقابله با تروریسم داریم. امیدواریم مجموعه تفاهم‌هایی که با پاکستان برای مقابله با تروریسم شده با جدیت اجرا شود و بتوانیم اقدامات تروریستی در شهرهای شرق کشور را کنترل و محکوم کنیم.

