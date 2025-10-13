برای دفاع از ایران آمادگی کامل داریم

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌و‌گویی با اشاره به عملکرد درخشان نیرو‌های مسلح از بدو انقلاب اسلامی تا امروز، اظهار کرد: ما در صحنه‌های مختلف با روحیه انقلابی و استفاده از ابتکارات راهبردی، تاکتیکی و تکنیکی توانسته‌ایم با پیروزی و موفقیت، مسیر را طی کنیم.

سرلشکر ایزدی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، رزمندگان اسلام با اتکا به خداوند سبحان توانستند دشمن را به وضعی دچار کنند که عاجزانه درخواست آتش‌بس کرد.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: برای آینده نیز این مسیر با عنایت خداوند سبحان ادامه خواهد داشت و رزمندگان اسلام با صلابت و قدرت در مقابل دشمن، ظرفیت‌های عالی خود را به نمایش می‌گذارند و مسیر انقلاب را پیش می‌برند.

وی همچنین درباره تهدیدات دشمنان علیه کشورمان، گفت: ما در همه مقاطع، آماده دفاع از انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن و کشور عزیزمان هستیم و در برابر دشمن، با صلابت عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام/