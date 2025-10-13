خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرلشکر ایزدی:

برای دفاع از ایران آمادگی کامل داریم

برای دفاع از ایران آمادگی کامل داریم
کد خبر : 1699331
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به روحیه انقلابی و ابتکارات نیرو‌های مسلح، گفت: آماده دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان هستیم.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌و‌گویی با اشاره به عملکرد درخشان نیرو‌های مسلح از بدو انقلاب اسلامی تا امروز، اظهار کرد: ما در صحنه‌های مختلف با روحیه انقلابی و استفاده از ابتکارات راهبردی، تاکتیکی و تکنیکی توانسته‌ایم با پیروزی و موفقیت، مسیر را طی کنیم.

سرلشکر ایزدی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، رزمندگان اسلام با اتکا به خداوند سبحان توانستند دشمن را به وضعی دچار کنند که عاجزانه درخواست آتش‌بس کرد.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: برای آینده نیز این مسیر با عنایت خداوند سبحان ادامه خواهد داشت و رزمندگان اسلام با صلابت و قدرت در مقابل دشمن، ظرفیت‌های عالی خود را به نمایش می‌گذارند و مسیر انقلاب را پیش می‌برند.

وی همچنین درباره تهدیدات دشمنان علیه کشورمان، گفت: ما در همه مقاطع، آماده دفاع از انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن و کشور عزیزمان هستیم و در برابر دشمن، با صلابت عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ