سرلشکر ایزدی:
برای دفاع از ایران آمادگی کامل داریم
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با اشاره به روحیه انقلابی و ابتکارات نیروهای مسلح، گفت: آماده دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان هستیم.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در گفتوگویی با اشاره به عملکرد درخشان نیروهای مسلح از بدو انقلاب اسلامی تا امروز، اظهار کرد: ما در صحنههای مختلف با روحیه انقلابی و استفاده از ابتکارات راهبردی، تاکتیکی و تکنیکی توانستهایم با پیروزی و موفقیت، مسیر را طی کنیم.
سرلشکر ایزدی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، رزمندگان اسلام با اتکا به خداوند سبحان توانستند دشمن را به وضعی دچار کنند که عاجزانه درخواست آتشبس کرد.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) تأکید کرد: برای آینده نیز این مسیر با عنایت خداوند سبحان ادامه خواهد داشت و رزمندگان اسلام با صلابت و قدرت در مقابل دشمن، ظرفیتهای عالی خود را به نمایش میگذارند و مسیر انقلاب را پیش میبرند.
وی همچنین درباره تهدیدات دشمنان علیه کشورمان، گفت: ما در همه مقاطع، آماده دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کشور عزیزمان هستیم و در برابر دشمن، با صلابت عمل خواهیم کرد.