به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه ویدیو کنفرانس معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با روسای کل و معاونین منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری‌های استان‌ها با هدف تبیین و تشریح سیاست‌های قوه قضاییه برگزار شد.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دیدار ویدیو کنفرانسی با روسای کل و معاونین منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری‌های استان ها، ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از حمایت‌های بی‌دریغ رئیس قوه قضاییه؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمینه توسعه منابع انسانی، به تبیین و تشریح سیاست‌های قوه قضاییه با محوریت یکسان‌سازی تصمیمات در خصوص روزهای پنجشنبه و برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همفکری در اجرای درست برنامه‌های آتی دستگاه قضا، خطاب به روسای کل و معاونین منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری‌های استان‌ها بر لزوم بکارگیری تصمیم گیری بر اساس قانون و تسریع در بکارگیری و جذب نیرو تاکید کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در مبحث کاهش ساعت اداری و تعطیلی روزهای پنجشنبه با اشاره به صدور بخشنامه از سوی معاونین توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها عنوان کرد: اعلام تعطیلی متکی بر قانون و مقررات است و دستگاه قضا بعنوان مجری و مدافع قانون، تابع اجرای قوانین و مقررات است لذا به منظور یکپارچگی در اجرای مصوبات، تصمیمات با رعایت حدود قانونی اتخاذ شود.

وی افزود: هرگونه اعلام تعطیلی باید مبنای و منشا قانونی روشنی داشته باشد و با کسب نظر روسای قوه مقننه و قوه قضاییه اعلام شود. در اینصورت مطابق مستندات قانونی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

موحدی تصریح کرد: تاکید ریاست قوه قضاییه در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی مبنی بر همراهی با قوه مجریه برای اداره کردن مدیریت بحران درخصوص کمبودهای انرژی علاوه بر منویات وی، جایگاه قانونی داشت.

وی افزود: تبعیت از تصمیمات قانون مرتبط با مدیریت بحران به جهت اهمیت قانونی آن ضرورت داشت این قانون ضمانت‌های اجرایی مختلف از قبیل تنبیهات انتظامی و مسئولیت‌های مدنی برای متخلفین دارد و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است. همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی هر استان ساعت حضور در محل کار صراحتاً تفویض اختیار شده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: استنادات قانونی، لزوم وحدت حکمرانی است و نظر ارشادی با استانداری‌ها به نحوی باید تبیین شود تا اداره کردن شرایط و مدیریت‌ها با رویه واحد انجام شود.

موحدی در ادامه درخصوص انتشار اطلاعیه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه و تشریح روند آن عنوان کرد: در عمل به تکالیف قانون دادگاه‌های صلح در بازده زمانی محدود و با همراهی تمامی شما عزیزان مکلف به اجرا شدیم تا دغدغه خاطر تامین نیروهای اداری دادگاه‌های صلح برطرف شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اذعان کرد: اداره کردن دادگاه‌های صلح بدون تامین ظرفیت اداری و توسعه منابع انسانی با مشکل مواجه خواهد شد؛ لذا با مجوز ریاست قوه قضاییه، بر مبنای برگزاری این آزمون و جذب نیرو، ۶ هزار نفر به خانواده قوه قضاییه اضافه خواهند شد.

موحدی همچنین از همراهی و مساعدت معاون اول ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع کمبود نیرو تقدیر کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: در راستای تسریع در جذب نیرو، هماهنگی و تسریع در مراحل برگزاری، جذب و گزینش و امور تحقیقاتی نیز توصیه می‌شود.

موحدی خبر داد: از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای بهره مندی هر چه بیشتر برای بکار گیری اعضای و فعلی شورای حل اختلاف در مفاد دفترچه اقدامات لازم انجام شده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پایان سخنان خود، اظهار امیدواری کرد تا با درایت مسئولان و همکاران از مشکلات گذر کرده و جایگاه دستگاه قضا به نحو شایسته‌تری ترسیم شود.

انتهای پیام/