۲۲ پرونده قصاص در سالجاری در دادسرای تهران به اخذ رضایت از اولیایدم منتهی شده است
دادستان تهران گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون، در دادسرای تهران ۲۲ مورد رضایت اولیای دم در پروندههای قصاص نفس اخذ شده است.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران ضمن ارائه آمار پروندههای منتهی به اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران، اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و صلح یاران مستقر در شعب اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه امور جنایی)، از ابتدای سالجاری تاکنون، ۲۲ مورد از پروندههای قصاص نفس، با اخذ رضایت از اولیای دم مختومه شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه تعداد پروندههای قصاص منتهی به اخذ رضایت در سال ۱۴۰۲، ۳۰ فقره و در سال ۱۴۰۳، ۲۸ فقره بوده است؛ اعلام کرد: در سه سال اخیر در مجموع، ۸۰ پرونده قصاص نفس منجر به اخذ رضایت از اولیای دم شده است.