خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۲ پرونده قصاص در سال‌جاری در دادسرای تهران به اخذ رضایت از اولیای‌دم منتهی شده است

۲۲ پرونده قصاص در سال‌جاری در دادسرای تهران به اخذ رضایت از اولیای‌دم منتهی شده است
کد خبر : 1699249
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان تهران گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، در دادسرای تهران ۲۲ مورد رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص نفس اخذ شده است.

به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران ضمن ارائه آمار پرونده‌های منتهی به اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران، اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و صلح یاران مستقر در شعب اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه امور جنایی)، از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ۲۲ مورد از پرونده‌های قصاص نفس، با اخذ رضایت از اولیای دم مختومه شده است. 

دادستان تهران با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قصاص منتهی به اخذ رضایت در سال ۱۴۰۲، ۳۰ فقره و در سال ۱۴۰۳، ۲۸ فقره بوده است؛ اعلام کرد: در سه سال اخیر در مجموع، ۸۰ پرونده قصاص نفس منجر به اخذ رضایت از اولیای دم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ