واکنش عضو کمیسیون بهداشت به آمار بالای مصرف الکل تقلبی

همایون سامه یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره تاثیرات مازوت سوزی بر سلامت افراد گفت: آلودگی هوا به‌ویژه در شاخص‌های مختلف، می‌تواند منجر به بروز مشکلات ریوی و سایر مشکلات عمومی در بدن شود. شواهد نشان می‌دهد که آلودگی شدید هوا می‌تواند به بروز سرطان هم منجر شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم و احتمال افزایش آلودگی هوا به دلیل استفاده از سوخت مازوت وجود دارد آیا برنامه‌ریزی برای کاهش استفاده از سوخت مازوت شده است، ادامه داد: پیش‌بینی بنده درباره مازوت‌سوزی در زمستان امسال این است که صددرصد این کا رانجام خواهد شد. البته برخی دولت‌ها در گذشته با سوزاندن مازوت، این موضوع را انکار کرده‌اند، اما دولت فعلی هر کاری که انجام دهد حتی اگر به ضرر خودش باشد باز هم آن را اعلام می‌کند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درباره مازوت‌سوزی مطمئنا این کار انجام خواهد شد اما با پیگیری پروژه‌های سلول‌های خورشیدی برای تولید برق که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفته، امیدواریم که در سال آینده مازوت‌سوزی به طور کامل قطع شود اما با این ناترازی‌های شدید انرژی مطمئنا این کار انجام خواهد شد و نمی‌توانیم آن را انکار کنیم.

سامه یح نجف‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره هشدار وزارت بهداشت درباره افزایش مصرف مشروبات الکلی تقلبی گفت: این مسئله یک مسئله فرهنگی است و باید فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه صورت گیرد. طبق قوانین دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی حرام است و این اعتقاد را باید در بین مردم همراه با سایر اعتقاداتشان تقویت کرد تا دچار چنین مشکلی نشویم.

وی ادامه داد: اما در دین اسلام قید نشده است که هر کسی که مشروب مصرف کند مستحق مرگ است به همین دلیل باید دولت تمهیداتی را فراهم کند تا نه تنها از تولید و تهیه مشروبات الکلی با الکل اتیلیک یا اصل جلوگیری شود، بلکه همچنین باید اقدامات مؤثری برای مقابله با ساخت مشروبات الکلی تقلبی که می‌تواند عواقب خطرناکی همچون کوری و مرگ برای هموطنان به همراه داشته باشد، انجام دهد.

انتهای پیام/