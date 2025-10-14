سیدرضا صدرالحسینی کارشناس ارشد سیاست خارجی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از صلح غزه و تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای رسیدن به این صلح و شرایط کنونی منطقه گفت: یکی از موضوعات اساسی صلح در غزه که البته بسیار شکننده است و احتمال افزایش شکنندگی آن و نقض آتش‌بس و صلح توسط رژیم صهیونیستی نیز کاملاً ممکن است، نقش بازیگرانی است که در این رابطه نقش‌آفرینی کرده‌اند. بر همه کسانی که مسائل منطقه‌ای و به ویژه فلسطین را دنبال می‌کنند، واضح است که جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، همه همت و تلاش خود را برای رساندن فلسطینیان به آرمان و سرزمین مادری‌شان به کار گرفته است.

مقامات ارشد فلسطینی در همه تصمیم‌گیری‌های اساسی خود با ایران مشورت می‌کنند

وی ادامه داد: در طول ۴۶ سال گذشته، روزی نبوده است که ملت ایران از حمایت از فلسطین دست برداشته و یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. البته این نکته حائز اهمیت است که در طول دو سال گذشته، مردم غزه تحت جنایات مستمر رژیم صهیونیستی قرار داشتند و کمک‌های مردمی از جانب جمهوری اسلامی و حمایت از مقاومت فلسطین در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. به همین دلیل، مقامات ارشد فلسطینی در همه تصمیم‌گیری‌های کلان و اساسی خود با جمهوری اسلامی به طور مستقیم مشورت کرده و از نظرات مشورتی جمهوری اسلامی بهره‌برداری کرده‌اند.

ایران پذیرش مشروط صلح غزه را تایید کرده است

این تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا درباره پذیرش مشروط طرح صلح، ترامپ عنوان کرد: مشورت‌های فلسطینی‌ها با ایران در این موضوع نیز مستثنی نبوده و مقامات ارشد فلسطینی با همه حامیان فلسطین، به‌ویژه جمهوری اسلامی، وارد مذاکره شده و از مشورت آن‌ها استفاده کرده‌اند. در این ارتباط، مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نیز موضوع پذیرش مصوبات شورای عالی فلسطینی را در خصوص مسأله پذیرش مشروط صلح مورد تأکید قرار داده‌اند.

آنروا امکانات مورد نیاز مردم غزه را تامین خواهد کرد

صدرالحسینی با تاکید بر اینکه آنچه که در حال حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که مرحله اول از آتش‌بس صورت گرفته است، اظهار کرد: پس از توافق آتش‌بس تعداد کثیری از مردم فلسطین که به شمال غزه رفته بودند، در حال بازگشت به مناطق مسکونی خود هستند. نزدیک به شش هزار کامیون و تریلی مواد غذایی و بهداشتی و درمانی در پشت دیوار غزه و در پشت دیوار رفح منتظر ورود هستند و توسط آنروا، که مسئولیت مستقیم کمک‌رسانی به مردم غزه را دارد، به صورت نوبه‌ای و روزانه وارد خواهد شد. بر اساس توافقی که صورت گرفته، روزی چهارصد کامیون مواد غذایی و بهداشتی و پزشکی مورد نیاز مردم غزه به این منطقه وارد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این مقطع چند روزه، شرایط به نفع مقاومت و مردم غزه در پیش است. اما چشم‌انداز یک چشم‌انداز روشن و شفافی نیست، به دلیل سوابق بی‌تعهدی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی‌اش، یعنی آمریکا، که در موارد متعددی توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

این کارشناس سیاست خارجی در خصوص عدم حضور ایران در نشست شرم‌الشیخ گفت: یک نکته اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که حضور یا عدم حضور جمهوری اسلامی در نشست نشان‌دهنده نقش و تأثیر جمهوری اسلامی نیست؛ چراکه در بسیاری از موارد جمهوری اسلامی از طریق مسئولین عالی‌رتبه حماس نظرات خود را ابراز کرده است.

عدم حضور ایران در شرم الشیخ عدم نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در فرآیند آینده غزه نیست

وی خاطرنشان کرد: ایران به صورت مستقیم هم با کشورهایی مانند مصر و قطر و هم با خود فلسطینی‌ها، در ارتباط بوده و نظرات خود را بیان کرده است. بنابراین، حضور یا عدم حضورش در نشست شرم‌الشیخ قطعاً مهم است، اما به گونه‌ای نیست که چون جمهوری اسلامی حضور نداشته، نشان‌دهنده عدم نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در فرآیند آینده غزه باشد.

