عوض حیدرپور نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره واکنش‌ها به اظهارات محمدرضا باهنر درباره حجاب و درخواست نمایندگان تندرو برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: آقای باهنر یک مصاحبه طولانی حول و حوش مسائل مختلف داشتند، خبرنگار از ایشان درباره حجاب می‌پرسد که ایشان اتفاقا اینطور بیان کرده‌اند که حجاب مسئله اصلی امروز ما نیست و ما اینقدر گرفتاری داریم که باید به آن‌ها بپردازیم و آن‌ها را حل کنیم.

برخی از نمایندگانی مجلس، اصلا در فضای کشور و فضای بین‌المللی نیستند

وی ادامه داد: در ادامه صحبت‌هایشان آقای باهنر به این موضوع اشاره کرده‌اند که پرداختن به مسئله حجاب الان ضرورتی ندارد ضمنا درباره این موضوع یک طرحی در مجلس مطرح شده، تصویب شده و برای ابلاغ ارسال شده است. آقای پزشکیان این طرح تصویب شده را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرده و اشاره کرده که ما در این شرایط نمی‌توانیم این قانون را ابلاغ کنیم. اینطور که ما شنیدیم گفتند که بروید در شورای عالی امنیت ملی مطرح کنید؛ اینطور که ما شنیدیم در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند وگفتند فعلا ابلاغ نکنید تا مسائل مهم‌تری که داریم را حل کنیم.

این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به رفتار برخی نمایندگان مجلس دوازدهم گفت: تعدادی از نمایندگانی که در مجلس هستند، اصلا در فضای کشور و فضای بین‌المللی نیستند. بله به هر حال حجاب یک اصل دینی است. آقای باهنر هم از کسانی است که هفت دوره در مجلس بوده و من سه دوره با ایشان هم‌دوره بودم. ایشان آدم بسیار متین، اصولگرا، منصف و فهیمی است و معمولا بر اساس فهم و عقلش مصاحبه می‌کند.

حیدرپور تصریح کرد: موضوع طرحی که در مجلس تصویب شده بود را ایشان مطرح و عنوان کرد که الان وقتش نیست. به اضافه اینکه شورای عالی امنیت ملی، موضوع را برای ابلاغ منتفی دانسته است.

اصولگراتر و متدین‌تر از آقای باهنر در جمع نمایندگان از مجلس اول تا الان وجود ندارد

وی ادامه داد: در واقع ایشان خواست چیزی را به تندروها و به کسانی که درکی از فضای جامعه ندارند، رهنمود دهد. به هر حال، در جامعه ما اگر فرض کنید که کمی روسری‌ها بالا رفته باشد یا چهار تا از بچه‌ها روسری‌شان را سر نکنند، اما بانوان ما عفیف و متدین، همه اهل اسلام و اهل تشرع هستند و این نوع پرداختن به موضوع و هجوم برخی روزنامه‌ها و تحلیل‌گران و نمایندگان مجلس درست نیست و آن‌ها بدانند که اصولگراتر و متدین‌تر از آقای باهنر در جمع نمایندگان از مجلس اول تا الان وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر ایشان فرمایشی کرده باشد، کاملا فرمایش قانونی و منطقی و از سر دلسوزی است و به نظر من هجمه‌ای که به ایشان وارد می‌شود، هجمه‌ای بسیار بی‌مورد و بی‌جاست.

دین اسلام بیشتر از اینکه بزن و ببند و حرکت سلبی داشته باشد، دین اخلاق است

حیدرپور در ادامه صحبت‌هایش گفت: دین اسلام دینی همراه با مهربانی و عطوفت است و بیشتر از اینکه بزن و ببند و حرکت سلبی داشته باشد، حرکت اخلاقی دارد، دین اسلام دین اخلاق است و من فکر می‌کنم کسانی که الان این فضا را به وجود می‌آورده‌اند، از اسلام فاصله دارند. آن‌ها اصلا نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند که ما در شرایط فعلی که قرار گرفته‌ایم باید به مسائل مهم‌تری بپردازیم.

وی ادامه داد: ما خودمان همه دغدغه داریم و می‌دانم آقای باهنر بیشتر از همه ما دغدغه دارد. الان ما در کشور مسائل بسیار مهمی داریم که یکی از این مسائل مهم این است که انسجام ملی و وحدت بین امت را حفظ کنیم. آقای باهنر از اول انقلاب اسلامی تا الان با یک تشکل اصولگرای فراگیر کار می‌کرده که همه آن را می‌شناسند.

اصولگرایان تندرو آقای باهنر را غیرخودی می‌دانند

نمی‌توانیم ارزیابی کنیم که در یکی دو ماه آینده شرایط به کجا خواهد رفت

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه اصولگرایان تندرو آقای باهنر را غیرخودی می‌دانند، گفت: اگر کسی بیاید و تشکل را با آقای باهنر کنار بگذارد، معلوم است که درکی از شرایط جامعه ندارد. بنابراین، مسئله اول اتحاد و انسجام ملی است و مسئله دوم در شرایط حاضر موضوع امنیت ایران است و به هر حال ما بخواهیم یا نخواهیم، مکانیسم ماشه فعال شده است.

وی افزود: ما خودمان آرزومندیم که این مکانیزم ماشه هر چه زودتر از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک و با مذاکره و مصالحه حل شود والا خود این مکانیسم ماشه شرایطی را برای کشور فراهم می‌کند که این شرایط انتهایش معلوم نیست که چه می‌شود. ما در این جامعه زندگی می‌کنیم و از صبح تا شب بین مردم هستیم اما نمی‌توانیم ارزیابی کنیم که در یک ماه آینده، دو ماه آینده و چند ماه آینده شرایط جامعه ما از نظر جامعه‌شناسی به کجا خواهد رفت.

حیدرپور ادامه داد: بعد در این شرایط ما به جای اینکه در مجلس مجلسی‌ها و در دولت دولتی‌ها و آقایانی که سیاسی هستند و روزنامه‌ها، رسانه‌ها همه بپردازند به اینکه در شرایط فعلی هرچه بتوانیم تلاش کنیم تا مشکلات مردم را کمتر کنیم و بر مشکلات مردم اضافه نکنیم، این مسائل را مطرح می‌کنیم که درست نیست. اتفاقا آقای باهنر یک نکته‌ای را اشاره کرده است که نیروی انتظامی بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی در خصوص حجاب نباید ورود کند و نباید به مسئله حجاب در سطح جامعه ورود کند.

نیروی انتظامی فرمایش باهنر را نصب‌العین کند

فراجا در مقابله با بی‌حجابی پیش دستی نکند، امروز روز برخوردهای این چنینی نیست

وی ادامه داد: من یک تاکیدی در این زمینه دارم که این فرمایش آقای باهنر را نیروی انتظامی نصب‌العین کند و بداند که نباید برخوردی با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کند و پیش دستی نکند. به هر حال وقتی این‌ها به آقای باهنر فشار می‌آورند از آن طرف هم به نیروی انتظامی و فراجا فشار می‌آورند که چرا ورود نمی‌کند، به نظرم نیروی انتظامی باید آن توصیه‌ای که آقای باهنر به فراجا کرده بود را نصب العین قرار دهد و بداند که امروز روز برخوردهای این چنینی نیست و امروز روزی است که باید همه ما تلاش کنیم با اتحاد ملی و انسجام ملی شرایطی که بعد از استقرار مکانیسم ماشه فعال می‌شود و واقعا هم شرایط سختی خواهد بود را مدیریت کنیم.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در دوره معاصر ما چند تا از این کشورهای دنیا و کشورهای منطقه تحت تاثیر تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته‌اند و مادیدیم که چه برسر آن‌ها آمده است و عین آن الان دارد سر ما می‌آید و آغاز شده است. الان بجای اینکه این آقایان بنشینند فکر کنند که چگونه خسارت‌ها و دردسرهایی که ممکن است با استقرار مکانیسم ماشه برای ما فراهم شود، را حل کنند چسبیده‌اند به حرف اصولی و منطقی که آقای باهنر در خلال یک مصاحبه مطرح کرده است که کاملا منطقی و عقلانی است.

فراجا از طبل‌های توخالی نهراسد

نباید عقل کلی شورای عالی امنیت ملی به سطح چند نفر هوچی‌گر و جنجال‌گر برسانیم

حیدرپور با اشاره به فشارهای تندروها به سایر دستگاه‌ها برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: مشکلی که ما داریم این است که اگر آدم‌هایی که در عرصه سیاسی کشور خدمت می‌کنند فراگیر باشند یعنی یک عمری را در سیاست طی کرده باشند و دستی بر همه ابعاد حکمرانی معقول داشته باشند آن‌ها خوب درک می‌کنند که اصلا مسئله حجاب امروز بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی که با نگاه و صلاحدید مقام معظم رهبری علی القاعده انجام شده است مسئله اصلی ما نیست.

وی ادامه داد: اما این‌هایی که اینطور ورود می‌کنند و شروع می‌کنند به جسارت و حتی برخی اوقات به فحاشی و داد و بیداد کردن علیه نیرویی که حرف منطقی زده است نشان دهنده این است که این‌ها ظرفیت‌های کمی دارند و تهی هستند و مثل طبل می‌مانند که جار و جنجال می‌کنند که این جار و جنجال ممکن است جاهایی را تحت تاثیر قرار دهد آن جاهایی که آقای باهنر اشاره کرده بود که یکی از آن‌ها فراجاست باید توجه داشته باشند که از طبل توخالی نهراسند.

حیدرپور گفت: آقای باهنر فرمایشی که داشتند بسیار منطقی و متین و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که علی‌القاعده و علی‌الاصول براساس صلاحدید مقام معظم رهبری این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی اخذ شده است و ما نباید سطح عقل کلی که در شورای عالی امنیت ملی است را پایین بیاوریم و به سطح چند نفر هوچی‌گر و جنجال‌گر این‌هایی که در فضای سیاسی سر و صدا می‌کنند، پایین بیاوریم.

