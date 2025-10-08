احضار سفرا و روسای نمایندگیهای اروپایی به وزارت خارجه ایران
سفرا و روسای نمایندگیهای اروپایی مقیم تهران در اعتراض به رویکرد مداخلهجویانه اتحادیه اروپا در امور منطقه خلیج فارس به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شدند.
به گزارش ایلنا، متعاقب طرح ادعاهای مداخلهجویانه در بیانیه مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله حمایت از ادعای بیاساس راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مداخله در موضوعات دفاعی ایران و نیز ادعاهای کذب در خصوص موضوع هستهای ایران، سفرا و روسای نمایندگیهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض شدید ایران به آنها ابلاغ شدد
تخت روانچی با تأکید بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بهعنوان بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران، حمایت اتحادیه اروپایی از ادعای بیاساس یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این جزایر را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولتها دانست و موضعگیری سیاسی و غرضورزانه اتحادیه اروپایی را قویا محکوم کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادعاهای مطرحشده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست و با مردود دانستن روایتهای خلاف واقع و اغراقآمیز در مورد برنامه موشکی ایران تاکید کرد: توانمندیهای دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمینکننده ثبات و امنیت منطقهای است.
تخت روانچی با انتقاد شدید از بدعهدی، ناکارآمدی و سوء نیت سه کشور اروپایی عضو برجام در روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هستهای ایران، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس علاوه بر قصور در ایفای تعهداتشان طبق برجام، با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام موجب اخلال و بنبست در دیپلماسی شدند و بنابراین بهتر است به جای تکرار ادعاهای کلیشهای و مطلقا کذب راجع به برنامه هستهای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.