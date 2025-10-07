پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس:
همواره در پی صلح و امنیت منطقهای بودهایم و تبلیغات منفی علیه ایران مبنای واقعی ندارد
رئیس جمهور نقش تاریخی سوئیس بهعنوان کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را حائز اهمیت دانست و خطاب به سفیر جدید این کشور گفت: باید تلاش کنید این واقعیت را به مقامات آمریکایی منتقل کنید که ایران بر اساس اصول و سیاستهای بنیادین خود، هیچگاه به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه 15 مهر 1404، در آیین دریافت استوارنامه آقای «اُلیویر بانگرتر» سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سوئیس را در میان کشورهای اروپایی سازنده، بیطرف و متعادل و در مناقشات بینالمللی ارزشمند توصیف کرد و ضمن برشمردن اهمیت روابط دو کشور، اظهار داشت: همکاریهای سوئیس، بهویژه در حوزههای دارویی و غذایی در شرایط دشوار ناشی از تحریمهای ظالمانه و سیاستهای غلط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، شایسته تقدیر است.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به دیدار خود با همتای سوئیسی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اهمیت گسترش تعاملات و تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در پی ثبات، صلح و امنیت منطقهای است و تبلیغات منفی و جوسازیهای بیاساس علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هیچ مبنای واقعی ندارد.
پزشکیان نقش تاریخی سوئیس بهعنوان کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را حائز اهمیت دانست و خطاب به سفیر جدید این کشور تأکید کرد: شما باید تلاش کنید این واقعیت را به مقامات آمریکایی منتقل کنید که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و سیاستهای بنیادین خود، هیچگاه به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، تصریح کرد: رفتارهای این رژیم عامل اصلی بیثباتی در منطقه است. حمله به کشورهای منطقه و جنایات بیسابقه این رژیم بر علیه فلسطینیان، نه انسانی است و نه قانونی و با هیچ آیین و اعتقادی سازگاری ندارد.
دکتر پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که مأموریت سفیر جدید سوئیس در تهران منجر به ارتقای سطح روابط و تقویت همکاریهای دوجانبه در عرصههای گوناگون شود.
در این مراسم، سفیر جدید سوئیس نیز ضمن ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط دوجانبه و تقویت نقش کشورش بهعنوان کانال ارتباطی قابل اعتماد میان تهران و واشنگتن را از جمله مهمترین اهداف مأموریت خود برشمرد.
اُلیویر بانگرتر تأکید کرد: در راستای تحقق این اهداف از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و همزمان خواهم کوشید فرهنگ، تاریخ و مهماننوازی ملت ایران را به بهترین شکل بازتاب دهم.