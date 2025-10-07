شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای؛
طوفان الاقصی آغازگر یک حرکت تمدنی و هویتی بود و نتایج آن ادامه دارد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفانالاقصی عنوان کرد: طوفان الاقصی آغازگر یک حرکت تمدنی و هویتی بود و نتایج آن ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفانالاقصی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
اقدام تاریخی و راهبردی عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» بهمثابه نقطه عطفی در مبارزات مشروع ملت فلسطین علیه ظلم و اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجلی خشم فروخورده این ملت پس از قریب هشت دهه نسلکشی، تبعیض و نقض حقوق انسانی بود. عملیات «طوفان الاقصی» ضربهای غیرقابلترمیم و همهجانبه به رژیم اشغالگر وارد آورد و امروز کاملا روشن است که این حرکت خاموششدنی نیست و مسئله فلسطین به توفیق الهی به سمت تحقق حاکمیت فلسطینی در سراسر سرزمین تاریخی خود پیش میرود. این رخداد، خطوط ضعف و ناکامیهای اشغالگران را نمایان ساخت و حساسیت جهانی نسبت به حمایت از حقوق ملت فلسطین را افزایش داد و یادآور شد که مسیر مقاومت و دفاع مشروع از حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی و عدالت تاریخی همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت دومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفانالاقصی و در شرایط کنونی بر حفظ حق تعیین سرنوشت، بازپسگیری سرزمین و تضمین حاکمیت ملی فلسطینیان تاکید و اعلام میدارد، راه حل هرگونه منازعه باید در چارچوب حقوق بینالملل و توجه به رأی مردم فلسطین و رعایت کرامت انسانی آنها جستوجو گردد و تحقق آتشبس پایدار منوط به خروج کامل نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی از نوار غزه، رفع محاصره انسدادی، بازگشایی گذرگاهها برای ورود کمکهای انسانی و آغاز روند بازسازی عادلانه باید باشد و همچنین هر گونه طرحی که به فروپاشی سرزمینی فلسطین یا الحاقهای یکجانبه بینجامد را مردود و معتقدیم حقوق اساسی مردم فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان و زندگی در کرامت باید صیانت شود.
لذا ضمن قدردانی از همبستگی ملل و آزادیخواهان جهان به ویژه کاروان همبستگی صمود از ملتهای مسلمان منطقه میخواهیم با هوشیاری راهبردی، در مسیر عدالت و صلح پایدار قدم بردارند. باور داریم عدالت تاریخی و حقوق مردم فلسطین تنها از راه رفرنداوم در سرزمینهای اشغالی و راهحلهای سیاسی- حقوقی و تضمین کرامت انسانی میتواند محقق گردد. طوفان الاقصی آغازگر یک حرکت تمدنی و هویتی بود و نتایج آن ادامه خواهد داشت.