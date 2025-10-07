خبرگزاری کار ایران
قوامی در تذکر شفاهی:

دولت تدبیر کند عشایر دستخوش آسیب نشوند

یک نماینده مجلس گفت:دولت محترم در اجرای (جز یک بند الف ماده) ۵۱ به گونه‌ای تدبیر کند که عشایر که ذخایر انقلاب هستند دستخوش تغییرات زیاد نشوند، آسیب نبینند و از بین نروند

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: ۱۵ مهر روز عشایر و روستا را گرامی می‌داریم و امیدواریم دولت محترم در اجرای (جز یک بند الف ماده) ۵۱ به گونه‌ای تدبیر کند که عشایر که ذخایر انقلاب هستند دستخوش تغییرات زیاد نشوند، آسیب نبینند و از بین نروند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از فراکسیون کارآفرینی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر می‌کنم که روز گذشته در همایش سرمایه‌گذاری خراسان شمالی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: امیدواریم جریان سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی سرعت بگیرد و معدن آلبلاغ هم با حضور تعاونی کانسار پژوهان شاهجهان و کارآفرینان با سرعت کار را از آبان شروع کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: وضعیت تامین آب شرب در اسفراین و صفی‌آباد وخیم است، از استاندار و مسئولان مربوطه در وزارت نیرو و آب شرب استان درخواست می‌کنیم به این مهم توجه کنند

 

