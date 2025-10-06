دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
بیکدلی در این دیدار گزارشی از روند روبه رشد روابط ایران و افغانستان ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر موضوعات مطرح در دستور کار روابط با افغانستان، بر اهتمام ویژه برای توسعه همکاریها با این کشور در چارچوب سیاست همسایگی تاکید کرد.