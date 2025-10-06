خبرگزاری کار ایران
عراقچی خبرداد:

پیگیرصدور روادید نمایندگانمان در قرعه‌کشی جام جهانی هستیم
وزیر امور خارجه خبر از پیگیری موضوع صادر نشدن روادید برای هیئت ۹ نفره فوتبال ایران برای حضور در قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ داد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اسامی ۹ نفر را طبق درخواست فیفا به سفارت آمریکا در امارات ارسال کرد، اما آنها در گام نخست اقدام به رد درخواست و صدور روادید برای هیئت ایرانی کردند.

همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه عصر امروز دوشنبه در پاسخ کوتاه امروز خود به خبرنگاران در حاشیه مراسم بزرگداشت حسین کلانی پیشکسوت فوتبال گفت: «در حال پیگیری هستیم».

 

