قالیباف عروج شیخ ولیالله حیدری در محراب عبادت را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، متن پیام محمد باقر قالیباف به این شرح است:
عروج مظلومانهی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولیالله حیدری، امامجماعت مسجد بقیةالله (عج) محلهی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجاموظیفه الهی خود به لقاءالله پیوست موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.
این روحانی مؤمن، عمر شریف خود را در راه هدایت مردم، خدمت به محرومان و ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد و سرانجام در همان جایگاه مقدسی که سالها مردم را به نماز و تقوا فرامیخواند، مظلومانه دار فانی را وداع گفت.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه تلخ و جانسوز به خانواده محترم ایشان، جامعه روحانیت، مردم مؤمن منطقه و نمازگزاران مسجد بقیةالله (عج)، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی