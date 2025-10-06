تماس تلفنی دادستان کل کشور با دادستان شهرستان بانه و طرح ۳ پیشنهاد در حوزه قضایی و اقتصادی مرز
دادستان کل کشور در پیشنهاداتی به دادستان شهرستان بانه برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم گفت: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالاهای لازم، گسترش بازارچههای مرزی مورد نیاز مردم و برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی انسداد فیزیکی مرزها یک ضرورت است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی در سلسله تماسهای خود با حوزههای قضایی امروز طی تماس تلفنی با نصیریپور دادستان شهرستان بانه در جریان روند امور دادرسی شهرستان قرار گرفت.
دادستان کل کشور در این تماس، با تشکر از تلاش همکاران قضایی و اداری به سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی قضایی و اهتمام به حقوق عامه و تکریم مراجعهکنندگان، اجرای احکام قطعیتیافته و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری و نظارت بر ضابطین و زندان تاکید کرد.
دادستان بانه نیز ضمن تشکر از تماس دادستان کل کشور با ارائه گزارشی از جریان امور در حوزه قضایی شهرستان، اظهار کرد: با توجه به همکاری و تشریک مساعی همه مسئولین ذیربط شهرستان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بنا به حساسیت منطقه مبادی ورودی و خروجی مرزی به بهترین وجه کنترل و مسئولین در این جهت کاملا عملکرد مثبتی داشتند.
وی اضافه کرد: برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم و گشایش بیشتر در معیشت آنان پیشنهاد میشود، کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالاهای لازم و نیز گسترش بازارچههای مرزی مورد نیاز مردم است و برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی انسداد فیزیکی مرزها یک ضرورت محسوب میشود.