حیدری در گفتوگو با ایلنا:
ایران منهای نفت به اندازه تمام اروپا منابع دارد/ منابع را درست مدیریت کنیم اسنپ بک اثری نخواهد داشت
عضو پیشین کمیسیون امنیت مجلس گفت: غرب به دنبال توسعهطلبی در منطقه است و به بهانههای مختلف در خاورمیانه و آسیا ماندگار خواهند شد. اگر بخواهند به زعم خودشان، جمهوری اسلامی را تضعیف کند، قطعاً زودتر به منابع و منافعشان در منطقه میرسند. من اعتقاد دارم که اینها جزو آرزوهایی است که هیچگاه تحقق نخواهد یافت و ناشی از اشتباهات محاسباتی اروپا و آمریکا است. نکته کلیدی این است که بیش از چهل سال است که اسنپ بک علیه جمهوری اسلامی فعال شده، اما عناوین آن تغییر میکند.
شهریار حیدری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با فضای حاکم بر سیاست خارجی ایران و احتمال استمرار دیپلماسی در شرایط پسابرجامی گفت: واقعیت این است که جمهوری اسلامی حدود چهل سال تحت تأثیر تحریمهای سنگین آمریکا و اروپا قرار داشته و به اعتقاد من، مکانیسم «اسنپ بک» به مدت چهل سال علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است. البته هر بار عناوین آن تغییر میکند وگرنه به مدت چهل سال است که «اسنپ بک» علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکند و همچنان فعال است.
فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران جایگاه قانونی ندارد
وی ادامه داد: به نظر من مشکل در جایگاه نظام بینالملل است، مانند شورای امنیت، سازمان ملل و دیوان لاهه که تحت تأثیر مستقیم سیاستهای آمریکا و اروپا قرار دارند. از آنجایی که ماندگاری این نظامها بر اساس اعتبارات آمریکا و اروپا است، تمامی عوامل، عناصر و مسئولین آنها در اختیار غرب هستند و غرب هرگونه که مناسب ببیند، از جایگاه نظامهای بینالمللی سوءاستفاده میکند. به همین دلیل که شورای امنیت تحت تأثیر آمریکا و اروپا است، با توجه به توافقاتی که در گذشته انجام شده، امروز دیگر فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی هیچگونه جایگاه قانونی و بینالمللی و حقوقی ندارد.
غربیها از نفوذ ایران در منطقه ترس دارند
حیدری با طرح این سوال که چرا مجدد غربیها از همین جایگاه و ظرفیتهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنند، اظهار کرد: آمریکا و اروپا به دلیل اینکه جایگاههای بینالمللی دیگر ارزش چندانی از نظر حقوق بینالمللی ندارند و تحت تأثیر آمریکا هستند، به این اقدام روی میآورند. در گذشته، یعنی قبل از انقلاب، میدان برای اروپاییها و آمریکاییها در منطقه خالی بود و هرگونه بهرهبرداری از منابع آن انجام میشد، اما اکنون با حضور جمهوری اسلامی و نفوذ آن، احساس میکنند که ایران قدرتی مؤثر و مانع نفوذ غربیها در منطقه است. به همین دلیل از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی ترس دارند و به جای تعامل، به تقابل با جمهوری اسلامی میپردازند.
مکانیسم ماشه را فعال کردند تا ایران را در منطقه متوقف کنند
این تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص دلایل اروپاییها برای فعالسازی ساز و کار حل اختلاف در برجام، عنوان کرد: آنها به خوبی آگاه هستند که جمهوری اسلامی هیچگونه انحرافی در برنامههای هستهای یا عدم همکاری با نظام بینالملل نداشته که بهانهای برای اروپا و غرب برای فعال کردن مکانیسم ماشه باشد. اما چرا این کار را انجام میدهند؟ به نظر من، این ناشی از ترس و نگرانی از تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در منطقه و نظام بینالملل و همچنین آگاهی بخشی به جنبشها و جریانهای مقاومت در منطقه است. از این رو، آنها به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی با استفاده از مکانیسم «ماشه» هستند و به دنبال توقف حرکت جمهوری اسلامی و نفوذ و تأثیرگذاریاش در منطقه هستند.
جمهوری اسلامی به عنوان یک مزاحم جدی برای اسرائیل و آمریکا در منطقه محسوب میشود
این کارشناس سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تمام این فشارهای غرب برای تکمیل پازل نقشهای است که ترامپ در منطقه دارد، تصریح کرد: این برنامهها کاملاً هدفمند هستند و گاهی اوقات با جنگ و گاهی با صلح با کشورها و جریانات سیاسی و نظامی، منافعشان تأمین میشود. آنچه منافع اروپا و آمریکا در منطقه را تأمین میکند، به شکل هدفمند در حال انجام است و به همین دلیل، جمهوری اسلامی به عنوان یک مزاحم جدی برای اسرائیل و آمریکا در منطقه محسوب میشود.
مقاومت ادامه دارد
وی افزود: وجود یک جریان مقاومت، این جریان به خوبی توانسته است مقاومت کند و افکار جهانی را جلب نماید و تا آنجا که امکان داشته، قدرت خود را به نمایش بگذارد. همچنین در مقابل تحرکات و توسعهطلبی اسرائیل، مقاومت کردهاند. هرچند که ممکن است سلاح چندانی در اختیار نداشته باشند، ولی با همین اندک سلاح و با اعتقاد و ایمان، قطعاً مزاحم جدی اسرائیل هستند و این وضعیت ادامه خواهد داشت.
آرزوی اروپا و آمریکا برای منطقه چیست؟
حیدری با بیان اینکه غربیها با توافق با حماس و همچنین سرکوب یمن و حزبالله و حشد الشعبی، به دنبال تثبیت وضعیت غرب آسیا هستند، تشریح کرد: غرب به دنبال توسعهطلبی، حضور در منطقه و استفاده از منابع و معادن غنی منطقه است و به بهانههای مختلف در خاورمیانه و آسیا ماندگار خواهند شد.
گروسی تابع سیاستهای اسرائیل و آمریکا است
این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در رابطه با آینده روابط ایران با غرب و نهادهای بینالمللی به ویژه آژانس انرژی اتمی گفت: واقعیت این است که جمهوری اسلامی به ناچار جزو نظام بینالملل است و باید هم باشد. آژانس نباید تحت تأثیر لابی صهیونیستی و آمریکایی قرار میگرفت، وگرنه بارها و بارها به تأیید رسیده که جمهوری اسلامی در حوزه توسعه برنامههای هستهای هیچ انحرافی نداشته است. کاملا مشخص شده است که آقای گروسی تابع سیاستهای اسرائیل و آمریکا است. در ایران یک موضع داشته و در آژانس مواضع دیگری اتخاذ کرده است. بنابراین، جمهوری اسلامی باید ضمن اینکه متعهد به قوانین و مقررات بینالمللی باشد، از ظرفیتهای بینالمللی نیز علیه رژیم صهیونیستی استفاده کند.
همکاری با آژانس یک ضرورت است و هیچگونه ضرری ندارد
وی با تاکید بر اینکه توسعه برنامههای هستهای نباید بهانهای جدی برای طرفهای مقابل فراهم آورد، بیان کرد: برنامههای هستهای جمهوری اسلامی در هیچ زمان و شرایطی خارج از برنامههای آژانس نبوده است که ما بخواهیم نگران ماندن یا نمادن در آژانس باشد و همکاری با آن یک ضرورت است و هیچگونه ضرری ندارد، اما خروج از انپیتی طبیعتاً حق جمهوری اسلامی است ولی ایران نباید فراتر از چهارچوب آژانس همکاریهایی داشته باشد.
اگر منابع را درست مدیریت کنیم اسنپ بک اثری نخواهد داشت
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که حتی بدون نفت باید وضعیت اقتصادی کشور را بهتر از وضعیت فعلی کنیم، اظهار کرد: دولتمردان ما نباید بهانهتراشی کنند که چون تحریم نفتی هستیم، وضعیت اقتصادی تحت تأثیر نفت خواهد بود. بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از جمله اروپاییها، ترکیه به عنوان یک کشور همسایه و چین، هیچگونه وابستگی به نفت ندارند و اقتصادشان توسعه یافته و رونق دارد. ایران منهای نفت به اندازه تمام اروپا منابع دارد. اگر مدیریت منابع به درستی انجام شود و تیم اقتصادی دولت اصلاح شود، اسنپ بک و تحریمها تأثیر چندانی در زندگی مردم نخواهند داشت.
تیم اقتصادی دولت منسجم نیست
وی یادآور شد: الان یکی از مشکلات ما این است که دولت و تیم اقتصادیاش، برنامهای برای کنترل بازار و تنظیم آن ندارند و این مشکل جدی ماست. اسنپ بک به غیر از تاثیر روانی، هیچ تأثیر میدانی و عملیاتی بر اقتصاد کشور ندارد، نفت و تولیداتمان به فروش میرسند. صادرات و واردات به خوبی انجام میشود، اما ناگهان بازار دچار تزلزل میگردد. این ناشی از بیبرنامگی دولت است و دولت برنامه جدی و مؤثر و منسجمی ندارد و تیم اقتصادی دولت هم منسجم نیست.
تیم ضعیف اقتصادی خطرش بیشتر از مکانیسم ماشه است
حیدری خاطرنشان کرد: متأسفانه، دور و بریهای آقای رئیسجمهور نیز از جمله معاونت اجرایی، که باید شش دانگ بر مدیریت اقتصادی کشور تمرکز کند، در این زمینه ضعیف عمل میکنند. این ضعف دولت به وحدت، به بازار و کنترل و تنظیم آن آسیب میزند. بنابراین، اینها مشکلات جدی هستند. من با اطلاع میگویم که اسنپ بک در حال حاضر هیچگونه تأثیر میدانی و اخلالی در سیستم خرید، فروش، صادرات و واردات ندارد. اما چرا بازار تحت تأثیر قرار میگیرد؟ چون تیم اقتصادی دولت ضعیف است. آقای پزشکیان اساساً تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد، قرار بود تیم اقتصادی فعال، منسجم و قدرتمندی داشته باشد و به کارشناسان توجه کند اما در این زمینه خلأ جدی وجود دارد. تیم ضعیف اقتصادی خطرش بیشتر از مکانیسم «ماشه» است.