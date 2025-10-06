خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرونده «سما جهانباز» دختر گمشده در شیراز منجر به صدور قرار نهایی شد

پرونده «سما جهانباز» دختر گمشده در شیراز منجر به صدور قرار نهایی شد
کد خبر : 1696532
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه پرونده «سما جهانباز» دختر گمشده در شیراز منجر به صدور قرار نهایی شد، گفت: کیفرخواست پرونده طی روز‌های آتی صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا، بیژن کشاورز معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: پرونده سما جهانباز دختر جوان گمشده در شیراز در ادامه سیر قانونی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است، بیان داشت: کیفرخواست پرونده طی روز‌های آتی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع مطالبه دیه شخص مفقود محور کیفرخواست خواهد بود، گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک به رسیدگی در شیراز ارسال و مطابق مقررات موضوعه رسیدگی خواهد شد.

سما جهانباز، دختر جوان اصفهانی مسافر در شهر شیراز بود که در تیر ماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی شیراز مفقود شد و تاکنون علیرغم تلاش‌های صورت گرفته سر نخی از وی پیدا نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی