علی‌آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دیدار امروز اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با رئیس‌جمهور و محورهایی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت، گفت: یکی از موضوعاتی که در دیدار امروز اعضای کمیسیون با رئیس‌جمهور مطرح شد، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: حدود ۲۷ ماده در گزارش اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود که با توجه به اسناد بالادستی و استفاده از تجارب کارشناسان ملی و بین‌المللی بحث خوبی در این زمینه صورت گرفت.

وی عنوان کرد: بحث خوب دیگر بازنگری در مجازات‌ها بود، یعنی در قانون اصلاح شده حدود ۸ مصداق برای مجازات اعدام تقریباً به ۶ مصداق کاهش پیدا کرده است و به قطعیت احکام، توجه ویژه‌ای شده بود و بحث تضعیف بنیان‌های مالی قاچاقچیان در قانون مورد توجه قرار گرفت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: خود ریاست جمهوری هم بحثی که مدنظر داشت، مدیریت عرضه و تقاضای معتادین و در واقع مدیریت مصرف بود، حال در مورد نوع مداخله دولت، نحوه اجرای مدیریت مصرف و آمایش‌هایی که صورت گرفته است، پیشنهادهای خوبی دادند و قرار شد این لایحه دوباره بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد.

آذری افزود: در ادامه جلسه اعضای کمیسیون هر کدام درخواست‌های خودشان را در حوزه استانی و منطقه‌ای بیان کردند مثلا نمایندگان زابل، زاهدان، سیستان و بلوچستان که مشکل داشتند این مطالب را گفتند و من و آقای سالاری هم درباره استان خراسان صحبت کردیم.

وی ادامه داد: به شخصه از نظریه ساده‌سازی و چابک‌سازی حکمرانی حمایت کردم. زیرا یکی از مشکلات‌مان در حوزه مدیریت کشور، همین سنگینی بدنه دولت است که میراث دوران‌های گذشته است و این سنگینی بار تمام دولت‌ها بوده و تاکید شد این نظریه باید انجام شود.

آذری با بیان اینکه در این نشست بحث خودروسازان هم مطرح شد،‌ گفت: خودروسازان آسیب به همبستگی اجتماعی زده‌اند و به نوعی خیانت می‌کنند؛ چراکه خودروهای پرمصرف و آلوده را تولید می‌کنند که باعث سرطان‌ها و بیماری‌ها می‌شود، مدیریت این‌ها یکی از تقاضاهای ما بود.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه من متوجه شدم هرچه خودروسازان ما مرتکب خیانت می‌شوند، آن طرف هم واردکنندگان و شرکت‌های خودرویی خارجی به ویژه از چین، خودروهای درجه چندم را می‌آورند. در صورتی که در خود چین، ما دیدیم که خودروهای کم‌مصرف زیر پنج یا هیبریدی با انرژی پاک مورد استفاده قرار می‌گیرند و رقابتی هم بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بین شرکت‌های چینی برای تولید خودروی پاک رقابت وجود دارد، چرا ما در اینجا انجام ندهیم؟ یکی از نگرانی‌های مردم این است که خودروسازان به نوعی دارند بازار خودرو را مدیریت می‌کنند که فقط یکسره تولید می‌شود؛ اصلاً مشخص نیست ظرفیت کشور چقدر است که این نحوه مدیریت اجازه نمی‌دهد حتی خودروهای فرسوده از رده خارج شوند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی بیان کرد: معتقدم توسعه کشور باید به صورت بخشی انجام و از ظرفیت نمایندگان بیشتر استفاده شود، زیرا واقعاً نمایندگانی که مسائل‌شان، مسائل خیرجمعی است را باید حمایت کنند. یعنی آن‌هایی که دنبال منافع خود هستند که ان‌شاءالله چنین نیست و نخواهد بود ما می‌گوییم این کار را کنار بگذارند. ولی خیر جمعی یعنی سایه وحدت رویه‌ای که در رؤسا و سران قوا ایجاد شده بسیار عالی است و باید همین سایه را در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل دهند تا نماینده، فرماندار و رئیس دادگستری، سه قوه، حرف واحد بزنند و کار انجام دهند. هرچند من خودم حالا در حوزه ملی و توسعه ملی نظریه دارم، اما واقعاً ما در اجرا مشکل داریم و این را هم بارها گفتم من این را به چشم دیدم، خیلی‌ از مدیران ما دنبال انشای نانوشته هستند و این به حوزه خدماتی کشور گره زده شده است.

آذری درباره این‌که آیا درباره اصلاح قانون مهریه در دیدار اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مساله‌ای مطرح شده، بیان کرد: در این نشست بحث نشد، اما آن چند موردی که در واقع مورد ایراد بود، ایراداتش اصلاح شد و مجدد به صحن تحویل داده شد. منتظریم و پیگیری می‌کنیم که زودتر دوباره ورود کنیم. این قانون هم واقعاً باید اصلاح شود. یعنی یکی از نهادهایی است که به انحراف رفته باید اصلاح شود.

وی درباره اینکه آیا بحث درباره مقابله با هنجارشکنان در این نشست مطرح شده است، گفت: چنین بحثی نبود رئیس جمهور با سعه صدر و حوصله پاسخ ها را دادند.

آذری درباره اینکه آیا در این نشست درباره ادعای رسایی مبنی بر نامه دیوان محاسبات درباره غیرقانونی بودن حضور عارف در دولت هم بحث شد گفت: خیر چنین بحثی مطرح نشد ضمن اینکه من اساسا از چنین موضوعی اطلاع ندارم.

