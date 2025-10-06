خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد

بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد
کد خبر : 1696434
لینک کوتاه کپی شد.

با پیگیری دیوان محاسبات کشور، بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی به خزانه‌داری وصول شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای حسابرسی منابع و پیگیری وصول مطالبات مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی بر واریز سهم ۲.۵ درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان، با نظارت و پیگیری صورت گرفته، بدهی هفت شرکت پتروشیمی شناسایی و بخشی از آن وصول و به خزانه واریز شد.

این نهاد عالی نظارتی، پیگیری وصول مبالغ واریز نشده را در اولویت قرار داده و از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبات مستقیم با شرکت‌های مشمول، وصول کامل سایر مطالبات را نیز در دستور کار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی