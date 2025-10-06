بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد
با پیگیری دیوان محاسبات کشور، بخشی از منابع بودجهای مرتبط با شرکتهای پتروشیمی به خزانهداری وصول شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای حسابرسی منابع و پیگیری وصول مطالبات مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی بر واریز سهم ۲.۵ درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروشرفته حاصل از خوراک اتان، با نظارت و پیگیری صورت گرفته، بدهی هفت شرکت پتروشیمی شناسایی و بخشی از آن وصول و به خزانه واریز شد.
این نهاد عالی نظارتی، پیگیری وصول مبالغ واریز نشده را در اولویت قرار داده و از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبات مستقیم با شرکتهای مشمول، وصول کامل سایر مطالبات را نیز در دستور کار دارد.