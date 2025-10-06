فراجا و پدافند غیرعامل دو بازوی مکمل اقتدار ملی برای مقابله با جنگ ترکیبی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور، در پیام سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است؛

امسال هفته فراجا در حالی آغاز شده است که یاد و نام شهدای والامقام پلیس، که در جنگ تحمیلی ۱۲ جان خویش را فدای امنیت ملت کردند، در دل ملت غیور ایران جاودانه شده است. خون پاک این سرداران شهید، پرچم اقتدار و استواری پلیس مقتدر جمهوری اسلامی را برافراشت.

فراجا امروز با تکیه بر ایمان، دانش و هوشمندی، در جایگاه پلیسی مردمی و مقتدر ایستاده است؛ پلیسی که از امنیت اجتماعی تا امنیت سایبری، از مرزبانی تا مقابله با جرایم سازمان‌یافته و از خدمت‌رسانی به مردم تا مقابله با تهدیدات نوین را با هم‌افزایی و چابکی سازمانی به انجام می‌رساند.

در این مسیر، پدافند غیرعامل و فراجا دو بازوی مکمل اقتدار ملی‌اند. هم‌افزایی این دو نهاد، پشتوانه‌ای مطمئن برای مقابله با تهدیدات نوین از جنگ‌های ترکیبی و سایبری گرفته تا نفوذ دشمن و حفاظت از زیرساخت‌های اساسی کشور است. پلیس هوشمند در میدان عمل، و پدافند غیرعامل در لایه‌های راهبردی و بازدارنده، با هم ترکیب می‌شوند تا امنیت پایدار و مصونیت ملی را در برابر دشمنان قسم‌خورده این سرزمین تضمین کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، مشارکت مردم به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل در تأمین امنیت و پایداری کشور اهمیت دارد. پلیس مقتدر در کنار مردم و با پشتیبانی رویکرد‌های پدافند غیرعامل، سنگربان استوار ثبات و آرامش در جامعه اسلامی ماست.

ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا، توفیقات روزافزون فرماندهی کل انتظامی و همه کارکنان خدوم این نیروی مخلص را در مسیر تحقق «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن»، در پرتو هدایت‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

