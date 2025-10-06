به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین همایش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با هیأت‌های عالی نظارت استان‌ها که صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، با اشاره به نقش مجلس در حوزه شورا‌های اسلامی کشور، گفت: مجلس و شورا‌ها نقش مهمی در مدیریت، چابک سازی و مردمی سازی پیشرفت و عدالت در کشور ایفا می‌کنند.

قالیباف با بیان اینکه از پس از دوران دفاع مقدس هیچگاه مطالعه خود در حوزه مسائل مربوط به تمرکز زدایی و اصلاح نظام اداری بر مبنای شورا‌ها را ترک نکرده‌ام، گفت: مجلس تلاش می‌کند نقش خود را در این حوزه به درستی ایفا کند لذا مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در حوزه شورا‌ها در مجلس دنبال شود، اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کشور است.

وی با بیان اینکه مردم اساس کارآمدی نظام هستند، گفت: هرکاری که در کشور ناکارآمد شده به خاطر حذف مردم از چرخه کار است درحالی که ما در جایگاه مدیران کشور باید تولی گری را به درستی انجام داده، اما در امور تصدی گری نکنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت شورا‌های اسلامی کشور به عنوان پارلمان‌های محلی، عنوان کرد: نباید نگاه تقابلی در این حوزه داشته باشیم چرا که یکی از پایه‌های کادرسازی در کشور، شورا‌ها هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری بخشی از کار‌ها از دولت به شهرداری‌ها از زمان تدوین برنامه سوم مطرح شده بود، اظهار داشت: با این حال می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد و دلیل آن عدم اهمیت دادن به شورا‌ها است لذا لازم است دولت باید با تولی گری، تصدی بخشی از امور را به شهرداری‌ها سپرده و شهرداری‌ها نیز باید با همین نگاه، تولی گری و تصدی گری بخشی از امور را به مردم واگذار کنند.

وی با اشاره به تفاوت برگزاری این دوره از انتخابات شورا‌ها با سایر ادوار، عنوان کرد: در این حوزه تلاش شده سایه سیاست از سر انتخابات شورا‌ها که جنبه اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دارد، برداشته شود؛ این جداسازی یک نعمت بزرگ است و لازمه آن این است که ما در مجلس از دستگاه‌های ذیربط مطالبه و پیگیری کنیم که نوع حرکت و تبلیغات، برای مشارکت در انتخابات شورا‌ها کاملا نو و مردمی باشد.

وی در همین زمینه تاکید کرد: مردم باید احساس کنند هر نیاز روزانه، هفتگی، ماهیانه و یکساله که دارند در شهرداری‌ها و دهداری‌ها پیگیری می‌شود لذا در نوع دعوت و تبلیغات به ویژه در انتخابات تناسبی که قرار است در تهران برگزار می‌شود، احزاب سیاسی اجازه دهند تا احزابی که جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دارند، بیشتر ایفای نقش کنند و تبلیغات هم به گونه‌ای باشد که مردم ببینند که قرار است مشکلات روزمره آنها در شورا‌ها برطرف شود.

قالیباف با تأکید بر اینکه ما باید به سمت انتخابات حزبی برویم که تناسبی شدن انتخابات نیز در این راستا است، گفت: ما انتخابات تناسبی که فعلا قرار است در شهر تهران انجام شود باید به تدریج در انتخابات شورا‌ها به کل کشور تسری پیدا کند و در انتخابات مجلس نیز باید جهت گیری ما برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی باشد؛ البته این به آن معنا نیست که این کار را با عجله انجام دهیم بلکه این کار نیاز به طمانینه و اقدام تدریجی دارد و لازم است مثلا ابتدا در مراکز استان برگزار شود و سپس در سایر مناطق برگزار شود، اما این که انتخابات به صورت تناسبی برگزار شود در پیشرفت کشور، انسجام مردم، فعالیت‌های مردمی ومشارکت آن‌ها موثر است.

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه نباید هرگز سلایق سیاسی در تعیین صلاحیت‌ها ملاک قرار گیرد گفت: اعضای هیأت عالی نظارت باید چارچوب زمانبندی فرایند برگزاری انتخابات را رعایت کنند.

وی همچنین گفت: این نخستین بار است که انتخابات به صورت تمام الکترونیکی و با استفاده از آخرین ظرفیت‌های فنی برگزار می‌شود.

