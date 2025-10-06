یک تبعه آلمانی با رأی دادگاه انقلاب بندرعباس از اتهام جاسوسی تبرئه شد + جزئیات

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه وی به اتهام جاسوسی در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دستگیر شده بود گفت: علی رغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص، پرونده مربوطه در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس به صورت دقیق مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

قهرمانی یادآور شد:علی رغم صدور کیفرخواست در دادسرا، دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتصابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه هدف دستگاه قضایی در عمل به تاکیدات و رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه، اجرای قانون و برقراری عدالت است اظهار داشت: اجرای عدالت در نظام قضایی اسلام، یک اصل و ارزش واقعی و والا است لذا بدعهدی و رفتار دوگانه سیاستمداران بعضی از کشور‌های خارجی در قبال ملت ایران، باعث نمی‌شود اصل بی طرفی و اجرای قانون به عنوان اصول قضاوت عادلانه نادیده گرفته شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های جاسوسان و عوامل نفوذ طبق قانون و با رعایت دقت در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد و در صورت اثبات فعل مجرمانه و نقش این افراد، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/