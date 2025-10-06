برگزاری جلسات آموزشی در اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آرای متناقض تاثیرگذار است

به گزارش ایلنا، در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های تحولی ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور تجهیز سالن آموزش معاونت نظارت در دستور کار این مجموعه عالی قضایی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در بازدید از مراحل طراحی و تجهیز سالن آموزش معاونت نظارت اظهار کرد: برگزاری جلسات مستمر به صورت وبینار، برخط و حضوری و آموزش قضات محاکم سراسر کشور نقش مهمی در اتقان آراء قضایی و صدور آراء مستدل دارد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین تصریح کرد: اهمیت برگزاری جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضایی در جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض مشهود و ملموس خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اعلام آمادگی قضات باتجربه دیوان عالی کشور در بحث انتقال تجربیات تاکید کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضات به ویژه قضات جوان دارد.

وی خاطرنشان کرد: آسیب‌شناسی آرای محاکم و نظارت بر عملکرد آن‌ها از طریق ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور ضمن پیشگیری از نقض مکرر آرای، اجرای حق و عدالت و رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را در پی دارد.

گفتنی است؛ تجهیز سالن آموزش معاونت نظارت جهت برگزرای جلسات وبینار آموزشی در دستور کار معاونت برنامه ریزی و امور عمومی قرار داشته و مراحل پایانی جهت بهره برداری را طی می‌نماید.

