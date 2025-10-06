خبرگزاری کار ایران
رضایی خبر داد؛

جزئیات دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده کل انتظامی کشور

جزئیات دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده کل انتظامی کشور
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست اعضای این کمیسیون با فرماندهی کل انتظامی کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رضایی درباره دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز دوشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ اعضای کمیسیون امنیت ملی با حضور فرماندهی کل انتظامی  با سردار رادان فرمانده نیرو انتظامی کل کشور و سایر  فرماندهان انتظامی کشور دیدار کردند. 

سخنگوی کیسمیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های فراجا در سال‌های اخیر ارائه داد و تأکید کردند  که افق و چشم‌انداز فرماندهی انتظامی، تحول پلیس در تراز انقلاب اسلامی در یک مسیر علمی  بر اساس تهدیدهای آینده است.

وی افزود: در این نشست، تعدادی از فرماندهان از جمله فرمانده مرزبانی نیز گزارشی از حوزه مأموریتی خود ارائه کردند.

رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این برنامه با قدردانی از خدمات، زحمات  و ایثارگری‌های کارکنان فراجا تجلیل و تشکر کردند. بر ضرورت تقویت بنیه انتظامی کشور، انسداد و هوشمندسازی مرزها، تأمین مسکن و خانه‌های سازمانی برای کارکنان پلیس و بهبود وضعیت معیشتی آنان و همچنین اجرای دقیق قانون تأکید کردند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوحی  از  طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانواده شهید لطفی ـ از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جانشین اطلاعات نیروی انتظامی ـ تجلیل شد. همچنین اعضای کمیسیون با اهدای لوحی به سردار رادان، از خدمات و تلاش‌های فرمانده کل انتظامی کشور و کارکنان فراجا قدردانی کردند.

 

 

 

