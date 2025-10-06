جزئیات دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده کل انتظامی کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رضایی درباره دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز دوشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ اعضای کمیسیون امنیت ملی با حضور فرماندهی کل انتظامی با سردار رادان فرمانده نیرو انتظامی کل کشور و سایر فرماندهان انتظامی کشور دیدار کردند.

سخنگوی کیسمیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های فراجا در سال‌های اخیر ارائه داد و تأکید کردند که افق و چشم‌انداز فرماندهی انتظامی، تحول پلیس در تراز انقلاب اسلامی در یک مسیر علمی بر اساس تهدیدهای آینده است.

وی افزود: در این نشست، تعدادی از فرماندهان از جمله فرمانده مرزبانی نیز گزارشی از حوزه مأموریتی خود ارائه کردند.

رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این برنامه با قدردانی از خدمات، زحمات و ایثارگری‌های کارکنان فراجا تجلیل و تشکر کردند. بر ضرورت تقویت بنیه انتظامی کشور، انسداد و هوشمندسازی مرزها، تأمین مسکن و خانه‌های سازمانی برای کارکنان پلیس و بهبود وضعیت معیشتی آنان و همچنین اجرای دقیق قانون تأکید کردند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوحی از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانواده شهید لطفی ـ از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جانشین اطلاعات نیروی انتظامی ـ تجلیل شد. همچنین اعضای کمیسیون با اهدای لوحی به سردار رادان، از خدمات و تلاش‌های فرمانده کل انتظامی کشور و کارکنان فراجا قدردانی کردند.

