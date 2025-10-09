خبرگزاری کار ایران
حسن‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی موضوع NPT است و نتیجه پس از جمع‌بندی اعلام می‌شود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب بارها مخالفت خود را با ساخت سلاح هسته‌ای اعلام کرده‌اند، گفت: موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و نتایج پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

شهباز حسن‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با  خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن موضوع خروج ایران از معاهده NPT از سوی برخی نمایندگان، گفت: رهبر  انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود. این موضوع همچنین فتوای مراجع عالی‌قدر جهان اسلام است.

وی افزود: مسئله NPT در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و باید اجازه داد اعضای شورا دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند. پس از جمع‌بندی و اعلام نظر کارشناسی، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.

حسن‌پور همچنین با اشاره به مواضع قالیباف، رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف دیدگاه‌های خود را اعلام کرده‌اند و این نظرات از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ایشان تأکید کردند که مسیر مذاکره بسته نبوده و نخواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: عده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال ایجاد فضای ملتهب روانی هستند، در حالیکه تصمیمات کلان کشور بر اساس منطق و اصول حاکمیتی اتخاذ می‌شود. هر نماینده‌ای می‌تواند نظر شخصی خود را بیان کند، اما تصمیم نهایی در مجلس پس از رأی‌گیری مشخص خواهد شد.

حسن‌پور در پایان تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی جایگاه قانونی و کارشناسی دارد و دبیران این شورا همواره از میان عقلای کشور انتخاب شده‌اند. بنابراین جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

 

