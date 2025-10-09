شهباز حسن‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن موضوع خروج ایران از معاهده NPT از سوی برخی نمایندگان، گفت: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود. این موضوع همچنین فتوای مراجع عالی‌قدر جهان اسلام است.

وی افزود: مسئله NPT در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و باید اجازه داد اعضای شورا دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند. پس از جمع‌بندی و اعلام نظر کارشناسی، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.

حسن‌پور همچنین با اشاره به مواضع قالیباف، رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف دیدگاه‌های خود را اعلام کرده‌اند و این نظرات از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ایشان تأکید کردند که مسیر مذاکره بسته نبوده و نخواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: عده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال ایجاد فضای ملتهب روانی هستند، در حالیکه تصمیمات کلان کشور بر اساس منطق و اصول حاکمیتی اتخاذ می‌شود. هر نماینده‌ای می‌تواند نظر شخصی خود را بیان کند، اما تصمیم نهایی در مجلس پس از رأی‌گیری مشخص خواهد شد.

حسن‌پور در پایان تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی جایگاه قانونی و کارشناسی دارد و دبیران این شورا همواره از میان عقلای کشور انتخاب شده‌اند. بنابراین جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

انتهای پیام/