حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایرادات وارد شده به طرح اصلاح موادی از قانون مهریه که روز گذشته در صحن موجب ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی شد، گفت: به نظر می‌رسد که ایراد مطرح‌شده به‌ظاهر یک ایراد مختصر و آئین‌نامه‌ای است مبنی بر اینکه موضوعاتی که در این قانون مطرح شده، متنوع و به عنوان واحد قانونی سازگاری ندارد. البته این مطلب به‌طور کامل مردود است.

ایرادات وارد شده به طرح اصلاح موادی از قانون مهریه واهی است

وی ادامه داد: این ایراد واهی است؛ چراکه در قوانین مشابه مانند قانون تسهیل صدور مجوزات کسب و کار و دیگر قوانین مشابه، چندین قانون را در یک قانون اصلاح کرده‌اند. به همین بهانه، ریاست مجلس این قانون را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده است.

نقدعلی عنوان کرد: بنده معتقدم که این بهانه، صرفاً صورت ماجراست و پشت پرده، انگیزه‌های دیگری وجود دارد که این انگیزه‌ها بیشتر سبب می‌شود برخی‌ها در این مجلس تمایل نداشته باشند این قانون به صحن بیاید.

برخی به خیال خودشان برای کسب آبرو، به حجاب و عفاف و غیرت حمله می‌کنند

کنایه به قالیباف و باهنر؛ برخی فکر می‌کنند وجهه آنها در گرو تاختن به حجاب است

این نماینده مجلس گفت: شما مشاهده می‌کنید که برخی افراد به خیال خودشان برای کسب آبرو، به حجاب و عفاف و غیرت حمله می‌کنند. افرادی که تا دیروز از نام محجبه‌ها و متدینین بهره‌مند بودند، امروز به متدینین حمله می‌کنند. چرا؟ زیرا فکر می‌کنند که صندلی ریاست و وجهه آن‌ها و عضویت آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت و جاهای دیگر در گرو تاختن به حجاب است.

تهدید هیات رئیسه؛ در صورت تکرار مخالفت با اصلاح قانون مهریه مطالب ناگفته را علنی می‌کنیم

حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: متأسفانه در مورد مهریه هم نگاه و برخورد مشابهی وجود دارد. این قانون چندین ماه که در دستور کار بوده، اما با بهانه‌ای واهی به کمیسیون ارجاع شده است. البته ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و دادیم، اما اگر این رویه مجدداً تکرار شود، مطالب ناگفته را ان‌شاءالله علنی خواهیم کرد.

فکر می‌کنند اصلاح قانون مهریه به افق‌های سیاسی پیش بینی شده برای برخی ضربه می‌زند

وی درباره پشت پرده عدم موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون مهریه گفت: به‌طور کلی، احساس می‌شود که برخی ملاحظه‌کاری‌ها برای اقشار خاصی وجود دارد. عده‌ای فکر می‌کنند که برخی مفاد این قانون ممکن است یک قشری را برنجاند و از همین رو در عرصه سیاسی ممکن است یک سری افق‌هایی که برای برخی‌ها پیش بینی شده ضربه بخورد. به نظر می‌رسد این یکسری از ملاحظات است که برای برخی‌ وجود دارد و من به مطرح کردن همین مقدار بسنده می‌کنم.

اجازه ندادند عندالاستطاعه بودن مهریه در متن قانون گنجانده شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نامه آیت‌الله سبحانی به رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه پرداخت مهریه در تمام عقدنامه‌ها باید عندالاستطاعه باشد و نه صرفاً عندالمطالبه، گفت: آنقدر یک عده معدودی نسبت به این قانون در این مجلس حساسیت نشان می‌دهند که اساساً اجازه ندادند این موضوع در متن قانون گنجانده شود البته اساسا این موضوع در پیشنهادات بود. البته این فضایی است که در مجلس حاکم است البته نه در صحن علنی چراکه اکثر نمایندگان با این موضوع موافق هستند اما فضای حاکم بر بخشی از هیات رئیسه و آن‌هایی که در معاونت قوانین و جاهای دیگر تصمیم می‌گیرند، به طوری است که متأسفانه کاری که دلشان می‌خواهد را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در حالیکه مطلب و نامه‌ای که آیت‌الله سبحانی نوشته‌اند، مطلب به جایی است، حتی آیت‌الله مکارم شیرازی هم در فتوای خود به این موضوع اشاره کرده‌اند و در فتوای ایشان آمده است که ابتدائاً محکوم کردن بدهکار مهریه به پرداخت و اثبات بار اعسار که بر عهده بدهکار است، خلاف شرع است. در بحث حق حبس هم مقام معظم رهبری بیاناتی داشته‌اند که من در تذکر دو دقیقه‌ای اشاره کردم و ایشان می‌فرمایند که با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه را ساقط می‌داند.

مصلحت‌سنجی‌های سطحی و سخیف نسبت به قانون مهریه در حال انجام است

امروز کسی جرئت ازدواج را ندارد

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این‌ها مواردی است که نشان‌دهنده این است که متاسفانه ما امروز شرع‌دان کم داریم و به جای آن متاسفانه مصلحت‌سنجی‌های سطحی و سخیف در حال انجام است و نهایت کار این بلایی است که سر جوانان آمده و امروز کسی جرئت ازدواج را ندارد.

آه جوانانی که در داغ قانون معیوب مهریه می‌سوزند دامن این‌ها را خواهد گرفت

وی ادامه داد: من برای جوانان کشور متاسفم؛ برای نسل جوان و اینکه در این شرایط کسی جرئت ازدواج نمی‌کند باید خون گریه کرد و فکر می‌کنم افرادی که این گونه رفتار می‌کنند، نزد خداوند پاسخی نخواهند داشت و آه مظلومانه جوانانی که دارند در داغ این قانون معیوب می‌سوزند دامن این‌ها را خواهد گرفت.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که اگر پرداخت مهریه به جای عندالاستطاعه، عندالمطالبه شود آیا امکان سوءاستفاده وجود ندارد و آیا مجلس برای اینکه جلوی هر نوع سوءاستفاده و تضییع حقوق زنان در این زمینه گرفته شود تنهیداتی دارد، گفت: الحمدالله اگر عندالاستطاعه شود همه چشم‌شان باز است، عندالاستطاعه هم منطقی است و هم عقلی. امروز به زن هم ستم شده است چراکه به قول معروف ما سنگ را بسته و سگ را رها کرده‌ایم.

بدن‌نمایی رها شده و جوانان برای ازدواج با مشکلات زیادی مواجه هستند

وی گفت: متاسفانه از یک سو، تبرج و بدن‌نمایی یله و رها شده است و از سوی دیگر جوانان برای ازدواج با مشکلات زیادی مواجه هستند و وقتی جوانان می‌بینند که از نظر غریزه و عاطفه همه میدان‌های حرام برایشان باز است، اما وقتی می‌خواهند از عرصه مشروع ورود پیدا کنند با هزاران مانع روبرو هستند، لذا از خیر ازدواج و از خیر بند و بارها و دغدغه‌ها می‌گذرند.

