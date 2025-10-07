علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دلایل بازگشت اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: تاکید ما این است قانون مهریه مورد اصلاح قرار گیرد و این یک مطالبه اجتماعی است و باید بگویم اصلاحات انجام شده در این قانون با مطالعه صورت گرفته است.

ایرادات صحن و اختلاف نظر درباره آیین‌نامه

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در صحن مجلس چند ماده مورد ایراد قرار گرفت؛ اختلاف در این بود که هیات رئیسه معتقد به اعمال ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس در این خصوص بود، البته در مورد اینکه صحن تصمیم بگیرد یا هیات رئیسه قانون سکوت کرده و این امر تذکر تلقی شد. رویه هم بر این معمول است که هیئت رئیسه تصمیم می‌گیرد و ارجاع به کمیسیون می‌دهد، اما کمیسیون معتقد بود اگر ابهامی وجود دارد باید اعمال ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شد و صحن در مورد آن تصمیم می‌گرفت.

وضعیت مهریه به انحراف رفته

در بسیاری از کشورهای اسلامی مشکلی به نام مهریه ندارند

وی با اشاره به این که اصلاح قانون مهریه مطالبه جامعه است و وضعیت مهریه به انحراف رفته و در بعضی جاها به ابزار تبدیل شده است که این امر باید اصلاح شود، یادآور شد: در بسیاری از کشورهای اسلامی مشکل مهریه اینچنین نیست، بعضی جاها از ارثِ مفروض استفاده می‌کنند و مشکلی به نام مهریه ندارند. در بعضی جاهای دیگر بحث اشتراک در اموال، بیمه مهریه و خیلی از پیشنهادات مالی دیگر هم مطرح است، حالا بحث مالیات یا حق الثبت هم هست که ما تمایلی به این‌ها نداریم در بحث اشتراک یا کارهایی که در کشورهای مسلمان انجام داده‌اند، مطالعات تطبیقی انجام شده است.

زندان جای بدهکار نیست

الزامی به تعیین ۱۴ سکه نیست

آذری خاطر نشان کرد: زندان جای بزهکار است، جای بدهکارنیست. ضمن اینکه صرفاً این نیست که ما بگوییم مثلاً ۱۴ سکه مهر قرار بگیرد، اینطور نیست که الزام به ۱۴ سکه باشد ۱۴ سکه پیشنهاد ما برای حمایت قانونی است. چه بسا ممکن است زوج و زوجه‌ای بخواهند مثلاً صلح کنند یا قرارداد دیگری منعقد کنند، در عوض بحث عسرو حرج و همچنین استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی از مواردی است که مورد اصلاح قرار گرفته است .

ازدواج بحثی نیست که ما بخواهیم به عنوان ابزار از آن استفاده کنیم

وی افزود: پیشنهاد می‌دهم به کمک اصحاب رسانه این طرح به صحن بیاید گروه‌های مختلف بانوان، سمن‌های بانوان و فراکسیون های بانوان که جبهه گرفته‌اند، به این هم فکر کنند. اشکالی ندارد که قانون را اصلاح کنیم بحث ازدواج یا کانون خانواده بحثی نیست که ما بخواهیم به عنوان ابزار از آن استفاده کنیم.

جزئیات پیشنهاد اشتراک اموال زوج و زوجه

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره تنصیف اموال در بین زوجین بیان کرد: در بعضی از کشورها اشتراک اموال رادارند. بحث اشتراک اموال در واقع زوج و زوجه از "من" تبدیل به "ما" شوند. در همین اسناد ازدواج خودمان هم در بندهای چندگانه این قید شده است. اما الان پیشنهاد این است که آیا این اقدام قبل از ازدواج باشد یا بعد از ازدواج، البته برای نحوه محاسبه هم مدل داریم.

پیشنهاد بیمه و صندوق حمایت مشترک

وی تاکید کرد: نظرم بر این است که همین اشتراک در اموال یا حتی بیمه مهریه، صندوق حمایت تأمین مالی مشترک که مثلاً در اندونزی و مالزی است این‌ها بیاید در صحن و پیشنهادات موردشان بررسی شود.

آذری درباره این که زنان قرار است با اصلاح این طرح چه حق و حقوقی را به دست بیاورند، گفت: این که می‌گویند این طرح یک طرح ضد بانوان است به هیچ وجه چنین مسئله‌ای نیست. ما در این طرح در ماده ۷ سه مورد مصداق جدید به موارد عسر وحرج زوجه برای طلاق اضافه کردیم. این یکی از مواردی بود که در واقع زوج همیشه از این وضعیت استفاده می‌کرد و زوجه بلاتکلیف می‌ماند.

تعدیل اقساط مهریه و پیشنهاد ۱۴ سکه

آذری بیان کرد: در حوزه تعدیل‌ها و تصمیم‌هایی که برای فرآیند تعدیل اقساط مهریه مطرح می‌شود تصمیم گرفتیم پیش‌بینی پابند الکترونیک را داشته باشیم. اما بحث این است که امروز آن قسمتی که ما پیشنهاد دادیم که مهریه از ۱۱۰ تا سکه تمام بهار آزادی بیشتر نشود، پیشنهاد ۱۴ سکه جایگزین آن ۱۱۰ سکه را داده‌اند. این پیشنهاد یعنی تا ۱۴ سکه را قانونگذار حمایت می‌کند و این هم الزام نیست. مثلاً ممکن است یک زوج و زوجه‌ای اصلاً بگویند ما این را قبول نداریم و می‌رویم صلح می‌کنیم. هر تعداد سکه‌ای که دلمان بخواهد به توافق می‌رسیم یا چیز دیگری جایگزین می‌کنیم. اما ما در همان زمان هم گفتیم که در آن ماده، نهایتاً کار به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارجاع می‌شود، در این بخش در صورت داشتن ملائت زوج، ملاک بالاخره آن ملائت قرار می‌گیرد.

وقتی مردان به خاطر مهریه، تصمیم به ازدواج ندارند، بانوان ما هم بلاتکلیف می‌مانند

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر مثلاً گروه‌های بانوان از قبیل فراکسیون‌ها و سمن‌ها معترض هستند و می‌گویند مثلاً این قسمت ضد زن است، به این هم توجه کنند که امروز در کشور ما به معنی واقعی به لحاظ انحراف بحث مهریه، خانواده تشکیل نمی‌شود.

وی ادامه داد: وقتی مردان که تعدادشان هم زیاد است به خاطر مهریه، دیگر تصمیم ندارند ازدواج کنند، بانوان ما هم بلاتکلیف می‌مانند و جمعیت کشور و اشتغال کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، که قرار هم گرفته است. در صورتی که ما در همین بیست، سی سال گذشته، چنین چیزی نداشتیم. الان هم اشکالی ندارد گروه‌هایی که اعتراض دارند بیایند اصلاح کنند و بگویند آقا در این قسمت ما می‌خواهیم حق بانوان حفظ شود.

در مصر، دیگر به خاطر مهریه کسی را زندان نمی‌کنند

در بعضی از کشورها، صندوق حمایت و تأمین مالی مشترک گذاشته اند

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی خاطرنشان کرد: در سایر کشورها چه کار کرده‌اند؟ ما مطالعه تطبیقی کردیم؛ در کشوری مثل مصر، دیگر به خاطر مهریه کسی را زندان نمی‌کنند. با ارث مفروض و وصیت مفروض و با همان یک هشتم و یک چهارم مشکل را حل کرده‌اند. در بعضی از کشورها، آمده اند اشتراک اموال را گذاشتند. در همین سند ازدواج خودمان هم هست. در بعضی از کشورها، صندوق حمایت و تأمین مالی مشترک مثل مالزی و اندونزی گذاشته‌اند. حالا یک پیشنهاداتی، بعضی جاها می شود مالیات بر مهریه‌های سنگین و حق ثبت سنگین. مثلاً بیمه مهریه واقعاً مسئله مهمی است یا اشتراک مهریه را بپذیرند و بیایند در صحن پیشنهاد کارشناسی دهند، به این طریق اصلاح شود اما مقاومت نکنند.

مالیات بر مهریه در اولویت آخر

آذری درباره مالیات بر مهریه گفت: همه این ها در این طرح موجود است اما این مسئله در اولویت آخر است؛ در واقع جالب نیست صحبت از مالیات گرفته دولت از مهریه مطرح شود پیشنهاد ما بیشتر روی بیمه و بحث‌های اشتراکی و این موارد است.

