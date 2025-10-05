قالیباف در نطق پیش از دستور:
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هدررفت منابع ارزی را مهار میکند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابهالتفاوت توسط دولت، میتواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. این اقدام نه تنها پاسخی عملی به مطالبات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با هیئت دولت است، بلکه گامی اساسی در جهت عدالتمحوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرا رسیدن هفتهی نیروی انتظامی را با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعهی امن» گرامی میداریم.نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند نظام اسلامی در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم عزیز قرار داشته، شهدای گرانقدری در این راه تقدیم کشور و انقلاب کرده است و در راه برقراری امنیت و آرامش در کشور، سربلند بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، نیروی انتظامی، همزمان، مظهر اقتدار و مهربانی در سطح جامعه است. مردم باید هم قدرت و اقتدار پلیس را احساس کنند، هم رأفت و دلسوزی و امانت و محبت آنها را، چرا که جامعهی امن، در سایهی سرمایهی اجتماعی بالا و روابط مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد عمومی شکل میگیرد.
وی افزود: مفهوم «پلیس جامعه محور مردم پایه» که در مجموعهی فراجا مورد توجه قرار گرفته است، نشانگر تلاش پلیس برای برقراری امنیت پایدار است و از برقراری امنیت تنها بر پایه اعمال قدرت فراتر میرود تا جایی که پلیس، خود به یکی از محورهای اصلی تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد.
قالیباف گفت: در این فرصت یاد و خاطره شهدای گرانقدر فراجا که جان خویش را در راه امنیت مردم و پاسداری از ارزشهای اسلامی فدا کردند، گرامی میداریم و به خانوادههای صبور و ایثارگر آنان درود میفرستیم. امیدواریم با همدلی ملت، حمایت مسئولان و مجاهدت کارکنان خدوم این نیرو، شاهد تحقق هرچه بیشتر امنیت پایدار و آرامش در جامعه باشیم.
رئیس مجلس افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تلاطم های اقتصادی معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده، بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید میکنم؛ این چندمین باریست که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره میشود.
وی ادامه داد: همانگونه که پیشتر نیز اعلام شده، این طرح با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابهالتفاوت توسط دولت، میتواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. این اقدام نه تنها پاسخی عملی به مطالبات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با هیئت دولت است، بلکه گامی اساسی در جهت عدالتمحوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار میرود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر پیگیری بیوقفه قوانین برنامه هفتم برای رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن، دو اولویت حیاتی است که مجلس و دولت را ملزم به همکاری نزدیک میسازد؛ اجرای منظم کالابرگ به شیوه ای که گفته شد و پیگیری نهضت ساخت مسکن، آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد. انشاء االله