به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک ماه بعد از واقعه رسانه‌های آمریکایی آنچه را همه می‌دانستند، تأیید کردند «حمله پهپادی به قایق‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه در سواحل تونس، به دستور نتانیاهو انجام شده بود.»