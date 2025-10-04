بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در کمیسیون برنامه و بودجه

به گزارش ایلنا،جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود.دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

شنبه:

ادامه بررسی متن پیش نویس نحوه تنظیم بودجه های سنواتی (باتوجه به یک مرحله ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی) با محوریت هیات رئیسه کمیسیون و حضور سایر اعضا محترم کمیسیون

یکشنبه:

بررسی احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیت‌های کمیسیون در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در (اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت) باحضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور

ادامه بررسی متن پیش نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

دوشنبه در ۲ نوبت صبح و عصر:

سه شنبه:

دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخ به سوال آقای علی شیرین‌زاده نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس (۱ فقره)

