این هفته صورت میگیرد؛
بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در کمیسیون برنامه و بودجه
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته جاری خود، گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون را باحضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور بررسی می کنند.
به گزارش ایلنا،جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود.دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
شنبه:
ادامه بررسی متن پیش نویس نحوه تنظیم بودجه های سنواتی (باتوجه به یک مرحله ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی) با محوریت هیات رئیسه کمیسیون و حضور سایر اعضا محترم کمیسیون
یکشنبه:
بررسی احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیتهای کمیسیون در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در (اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت) باحضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور
دوشنبه در ۲ نوبت صبح و عصر:
سه شنبه:
دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخ به سوال آقای علی شیرینزاده نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس (۱ فقره)
