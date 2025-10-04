به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است؛

یکشنبه (۱۳ مهرماه) :

- نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل و موضوعات مشترک

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس

سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) :

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی تحقیق و تفحص از بانک‌ها با حضور نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و مدیران عامل بانک‌های مربوطه

- جلسه کمیسیون اجتماعی با دعوت از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده و برنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری به منظور تأمین معیشت، رفاه و درمان بازنشستگان

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، آینده‌ساز، فولاد و سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)؛ به منظور بررسی گزارش مکتوب عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران براساس تکلیف مقرر در حکم تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم.

لازم به ذکر است، جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی نیز روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری به منظور پیگیری موارد در دستور کار این کمیته‌ها، برقرار است.

