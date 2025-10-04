این هفته انجام میشود؛
بررسی تفحص از بانکها در کمیسیون اجتماعی
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس سهشنبه این هفته با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی، تحقیق و تفحص از بانکها را با حضور مدیران عامل بانکهای مربوطه، بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است؛
یکشنبه (۱۳ مهرماه) :
- نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل و موضوعات مشترک
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس
سهشنبه (۱۵ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی تحقیق و تفحص از بانکها با حضور نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و مدیران عامل بانکهای مربوطه
- جلسه کمیسیون اجتماعی با دعوت از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده و برنامههای صندوق بازنشستگی کشوری به منظور تأمین معیشت، رفاه و درمان بازنشستگان
- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، آیندهساز، فولاد و سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)؛ به منظور بررسی گزارش مکتوب عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران براساس تکلیف مقرر در حکم تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم.
لازم به ذکر است، جلسات کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون اجتماعی نیز روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری به منظور پیگیری موارد در دستور کار این کمیتهها، برقرار است.