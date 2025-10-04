خبرگزاری کار ایران
سرلشکر موسوی:

فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه است

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه است که با بهره‌گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند در تقویت امنیت و اعتماد عمومی نقش بی‌بدیل ایفا کرده است.

به گزارش ایلنا، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی گفت: نقش‌آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصه‌های مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه نماد توانمندی روز افزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است. 

متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عالیقدر سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی که یادآور مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های پلیس شجاع غیور و انقلابی کشور است را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانواده‌های صبور و ایثارگر این فرماندهی مقتدر و مردمی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه و در تراز انقلاب اسلامی است که با بهره گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند، نه تنها به مردمی سازی امنیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک کرده بلکه در تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز نقش بی بدیل ایفا نموده است.

نقش آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصه های مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر جنگ ترکیبی و تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان مستکبر آن به‌ویژه آمریکای جنگ افروز تا شناسایی و دستگیری مزدوران و عوامل نفوذ و جاسوسی بیگانه پیشگیری هوشمند از جرم و مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر تأمین امنیت مرزها و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی نماد توانمندی روز افزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است.

از نقاط قوت فراجا هم افزایی و تعامل راهبردی با سایر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که ظرفیت بازدارندگی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داده و امنیت پایدار را به یک مطالبه محقق شده برای مردم عزیز کشور بدل ساخته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد نام و خاطره شهدای والامقام فرماندهی انتظامی و تجلیل از خانواده های مکرم آنان توفیقات روزافزون جنابعالی و همه کارکنان خدوم فراجا در مسیر تحقق اهداف گام دوم و مسیر تمدن سازی انقلاب، تعمیق اقتدار نرم و افزایش تاب آوری اجتماعی تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل تعالى فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) را از خداوند متعال خواستارم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی 

 

انتهای پیام/
