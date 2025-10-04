حسینی در گفتوگو با ایلنا:
تدابیری اتخاذ شده که فصل سرد سال را با کمترین چالش طی کنیم/ همت ما با فعال شدن مکانیزم ماشه بیشتر شده است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه ایران در حوزه نفت و گاز در رتبههای نخست جهانی قرار دارد اما سوءمدیریتها و ترک فعلها باعث بروز ناترازی انرژی شده است، گفت: جلسات متعددی برای مدیریت سوخت زمستان برگزار شده و با ذخایر مناسب سوخت مایع و برنامهریزی برای توزیع گاز، تلاش میکنیم فصل سرد امسال را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
اسماعیل حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چه اقداماتی از سوی کمیسیون انرژی صورت گرفته تا در فصل سرد امسال مانند سال گذشته شاهد قطعی گاز و برق در کشور نباشیم، گفت: حوزه انرژی یکی از نقاط قوت کشور و یکی از مولفههای قدرت ایران به شمار میرود. یعنی اگر بخواهیم چند مولفه قدرت برای کشور نام ببریم یکی از آنها حوزه انرژی است.
سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در گاز رتبه دوم دنیا را داریم و بیش از ۱۵ درصد از ذخایر کشف شده گاز دنیا در ایران قرار دارد. در نفت هم رتبه سوم دنیا را داریم و حدود ۱۰ درصد از منابع نفتی در ایران است. در مجموع نفت و گاز در رتبه نخست قرار داریم.
وی با بیان اینکه حوزه انرژی یکی از نقاط قوت کشور ماست، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت، ترک فعلها و سوءنظارت امروز به اینجا رسیدهایم که ناترازی داریم.
حسینی با اشاره به ناترازی در فصلهای سرد و گرم سال یادآور شد: این ناترازی انرژی به گونهای است که معمولاً در تابستان بیشتر در حوزه برق خود را نشان میدهد و در زمستان در حوزه گازی شاهد آن هستیم.
وی افزود: در فصل گرم سال چون سیستم سرمایشی ما به شدت پرمصرف است، با ناترازی برق مواجه هستیم و مثلا لازم به ذکر است که بگوییم یک قلم سیستم سرمایشی ما حدود ۳۵ هزار مگاوات مصرف دارد که بیش از برق تولیدی چند کشور است. در زمستان هم بیشتر ناتزاری ما در حوزه گاز است که آن هم به دلیل مصرف سیستم گرمایشی است، در این فصل به دلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی به طور خاص، مصرف انرژی افزایش پیدا میکند.
حسینی ادامه داد: در حوزه انرژی چند بخش داریم؛ بخش تولید، بخش انتقال و توزیع، ذخیرهسازی، مصرف و اقتصاد انرژی متاسفانه این زنجیره به دلیل ترک فعلها در حوزه قانون و سوءمدیریتها دچار مشکل شده است. حالا نمیخواهم ریشهیابی کنیم، اما به اینجا رسیدهایم.
سخنگوی کمیسیون انرژی بیان کرد: در حال حاضر در فصل پاییز هستیم و داریم وارد فصل سرد میشویم، موضوع مهم ما سوخت در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در فصل زمستان است. جلسات متعددی با مجموعه انرژی کشور، از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو و دستگاههای دیگر برای مدیریت سوخت فصل سرد سال و به طور خاص مدیریت سوخت نیروگاهی و گاز خانگی داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از نیروگاههای حرارتی چیزی حدود هشتاد درصد با گاز و نفت کوره کار میکنند و در زمستان که مصرف گاز به شدت افزایش پیدا میکند و گاز تحویلی به نیروگاهها کاهش مییابد، این را با سوخت مایع نفت گاز و نفت کوره جایگزین میکنیم، با پیگیریهایی که انجام دادیم و همتی که مجموعه وزارت نفت داشتهاند، اکنون ذخایر سوخت مایع ما در کشور ذخایر مناسبی است.
حسینی ادامه داد: همچنین جلسات متعددی با شرکت ملی گاز داشتهایم و آنها هم تدابیری اتخاذ کردهاند که توزیع گاز بین بخشهای مختلف صنعتی، تجاری، خانگی و نیروگاهی به صورت مناسبی انجام شود تا ما فصل سرد سال را با کمترین چالش طی کنیم.
وی با بیان این که موضوع ناترازی انرژی یک موضوع جامع است که برای پرداختن به آن و کاهش یا رفع ناترازی نیاز به اجماع حاکمیتی و همکاری مردم دارد، عنوان کرد: موضوع ناترازی یک موضوع تکبعدی نیست و مجموعه وزارت نفت، نیرو، صمت و راه و شهرسازی همه به این موضوع مربوط میشوند، همچنین خود مردم هم در این حوزه وظایفی دارند. اگر مجموعه حاکمیت و مردم به وظایف خود در حوزه انرژی عمل کنند، میتوانیم این مسئله را مدیریت کنیم.
سخنگوی کیمسیون انرژی خاطرنشان کرد: مثلاً مردم در حوزه اصلاح الگوی مصرف و دستگاهها در حوزههای مختلفی همچون تولید، انتقال، توزیع، ذخیرهسازی و اقتصاد باید انرژی را بهینهسازی کنند تا انشاءالله با کمترین چالش، فصل سرد را پشت سر بگذاریم. در غیر این صورت، اگر هر کسی دوباره با همان رویه قبلی ادامه دهد و اصلاحی صورت نگیرد، شرایط شاید مناسب نباشد.
وی درباره اینکه با فعالسازی مکانسیم ماشه گفته میشود در حوزه فروش نفت و گاز با مشکلاتی روبهرو خواهیم شد و برای این موضوع چه تدابیری باید اتخاذ شود، گفت: در حوزه تحریمها در حال حاضر کشور تحت چند نوع تحریم است؛ تحریم آمریکا، تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و موضوع اسنپ بک که فعال شده است.
حسینی ادامه داد: حال پرسش اینجاست چه اتفاقی میافتد؟ تحریمهای سازمان ملل برمیگردد که باید گفت تحریمهای آمریکا به قدری جامع است که در حوزههای انرژی، مالی، بانکی و تسلیحاتی که تحریمهای سازمان ملل ذیل آن قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ فنی، چیز جدیدی به تحریمها اضافه نمیشود، اما قضیه اسنپ بک هم در افکار عمومی داخلی و هم در افکار عمومی بینالمللی اثر روانی دارد. اگر ما درست مدیریت و درست تبیین نکنیم، فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ بک میتواند اثر روانی خود را در حوزه اقتصاد و اجماعسازی افکار بینالمللی علیه ما بگذارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: یکی از وظایفی که داریم، آگاه کردن افکار عمومی است. باید تبیین کنیم که اولاً اسنپ بک به لحاظ حقوقی غیرقانونی است و ثانیاً اثر فنی ندارد. این میتواند در واقع به طور کوتاهمدت اقتصاد را دچار یکسری تلاطمها کند که همین چند روز اخیر هم شاهد آن بودیم. اما اگر درست تبیین شود و وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، این اثرات کاهش پیدا میکند.
حسینی با بیان اینکه امروز همان موانع و تحریمهایی که قبلا وجود داشته وجود دارد، گفت: همان موانع و تحریمهایی که تا الان داشتیم همانها هست، در حوزه انرژی هم همینطور است. الان چیز جدیدی اضافه نشده است. آمریکا تحریمهای خود را دارد و نیت آن این است که ما حتی یک قطره نفت نتوانیم صادر کنیم و با تمام تلاشمان در حوزه تولید و فروش موفق نباشیم. در مسیر ترانزیت هم بالاخره موانعی ایجاد میکند و این کار را میکردند و الان هم انجام میدهند. یعنی چیز جدیدی اضافه نشده است.
وی تاکید کرد: موانع وجود داشته و دارد و با وجود این موانع ما کار تولید و صادرات را انجام میدادیم. از این به بعد هم داستان همین است و چیز جدیدی اضافه نمیشود، اما همت ما با فعال شدن مکانیزم ماشه بیشتر شده است.