به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: به عنوان نماینده مردم سیستان، پژواک صدای مردمی هستم که سالهاست در سخت ترین شرایط زیست محیطی و اقتصادی زندگی می کنند، صدای کشاورزان، دامداران، صیادان بی پناه، جوانان بیکار و صدای سربازان انتظامی و مرزبانی که با کمترین تجهیزات در برابر بزرگترین تهدیدات ایستاده‌اند.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: در جنوب شرق کشور، فرزندان برومند این سرزمین با ابتدایی‌ترین کمبودهای تجهیزاتی و حفاظتی، مظلومانه و به ساده‌ترین روش‌ها به شهادت می‌رسند؛ این رخداد های تلخ، نه حادثه‌ای مقطعی بلکه نتیجه مستقیم غفلت ساختاری و بی توجهی به تکالیف قانونی و حاکمیتی در حوزه تامین امنیت پایدار است.

وی افزود: وقتی نیروهای مرزبانی و انتظامی، بدون تجهیزات ضدگلوله، خودرو زرهی و سامانه‌های حفاظتی استاندارد، در برابر تهدیدات ایستادگی می‌کنند، این شهادت ناشی از ترک فعل مسئولان است. شایسته است در کنار سفرهای خارجی، سفری به سیستان و بلوچستان داشته باشید تا از نزدیک مظلومیت، محرومیت و غربت این سربازان جان بر کف وطن را مشاهده کنید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم ادامه داد: در منطقه ای به نام سیستان، با بیش از ۲۰ سال خشکسالی مستمر، طوفان‌های ۱۸۰ روزه و رکود اقتصادی مزمن، هرگونه کاهش در سهمیه سوخت تراکتورها، ماشین آلات و ادوات و پمپ‌های کشاورزی، مرغداری ها و گلخانه‌ها به منزله ضربه مستقیم به تنگه اُحُد جمهوری اسلامی است. کاهش سوخت یعنی گسترش بیکاری، تشدید مهاجرت و خالی شدن تنگه اُحُد جمهوری اسلامی ایران؛ فراموش نکنیم بعد از دو دهه خشکسالی، هنوز هیچ راهکار جایگزین و پایدار برای معیشت مردم سیستان عملیاتی نشده است.

شهرکی خطاب به فرمانده مرزبانی، تصریح کرد: کشاورزان مرزنشین سیستانی، سال‌هاست چشم به اراضی خود دوخته‌اند اما متاسفانه به بهانه مسائل امنیتی، تردد به اراضی پشت دیوار امنیتی با محدودیت جدی مواجه است؛ امنیت به معنای حبس مرزنشینان در خانه‌ها نیست، امنیت یعنی مردم در کنار نیروهای نظامی احساس آرامش کنند.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه های هوشمند و پایش‌های الکترونیکی، امنیت مرزها تضمین شود و هم حق بهره‌برداری کشاورزان از اراضی شان در پشت دیوار امنیتی محفوظ بماند؛ بی‌توجهی به این قشر مولد، ظلم مضاعف و بستر ناامنی‌های بعدی است.

وی خطاب به معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بیان کرد: بیش از یکسال از انتصاب شما در این مسئولیت میگذرد اما تاکنون حتی فرصتی برای سفر به روستاهای سیستان و مشاهده مستقیم محرومیت‌های عمیق این منطقه اختصاص نداده‌اید؛ این در حالیست که عملکرد جنابعالی تاکنون هیچ نسبتی با ماموریت خطیر یعنی توسعه روستایی و مناطق محروم نداشته است و عملکرد و مسئولیت جنابعالی مصداق ضرب المثل "کچل و زلفعلی است".

عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، گفت: هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در مناطق محروم سالهاست با کمترین حقوق و بیشترین ناامنی شغلی خدمت می‌کنند؛ ساماندهی این نیروها و تعیین تکلیف عاجل وضعیت آنها نه یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت ملی برای ارتقای عدالت اداری و افزایش بهره‌وری در نظام حکمرانی است.

شهرکی در پایان نطق میان دستور خود، خطاب به وزیر آموزش و پرورش، خواستار تعیین تکلیف معلمان حق التدریس شد.

انتهای پیام/