به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، اظهار داشت: شاهد بودم که در جریان تدوین برنامه هفتم، رئیس مجلس، نمایندگان و اعضای دولت واقعاً شبانه‌روزی تلاش کردند و بارها و بارها در جلساتی که خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان بر اجرای دقیق برنامه تأکید داشتند و حتی از ضعف در اجرای برنامه‌های قبلی انتقاد می‌کردند.

وی با اشاره به همکاری نزدیک مجلس و دولت در تدوین برنامه افزود: برنامه هفتم سند مشترک بین مجلس و دولت است و ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم. وزرایی که برای رأی اعتماد آمدند، همگی بر پایبندی به این برنامه تأکید کردند حال سؤال اینجاست که چرا برخی از احکام این برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده‌اند؟ دست‌کم در کمیسیون انرژی که بنده عضوش هستم، اکثر احکام برنامه قابلیت اجرا دارد.

سنگدوینی با صراحت بیان کرد: اگر واقعاً برخی احکام قابل اجرا نیست، دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد، نه اینکه بدون اطلاع‌رسانی، اجرای آن را کنار بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی دولت برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه گفت: طبق برنامه، دولت موظف بوده است که در شش‌ماهه اول اجرای برنامه، تأمین مالی و منابع مورد نیاز اجرای برنامه هفتم را اعلام کند. آیا این اتفاق افتاده؟ این مسئله بسیار مهم است. دولت نباید با کندی در اجرای برنامه حرکت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: برنامه‌ریزی کشور باید در همه شرایط، چه در زمان جنگ و چه در صلح، بر اساس سناریوی مشخص و مطابق برنامه هفتم باشد حال که بیش از یک سال گذشته، هنوز ۵۴ آیین‌نامه از برنامه نوشته نشده است این تعلل قابل قبول نیست.

وی با یادآوری قوانین نظارتی مجلس گفت: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مواد ۲۳۶ تا ۲۳۹ وزرا را مکلف کرده‌اند که هر ساله گزارش اجرای احکام را به کمیسیون‌ها ارائه دهند باید بر این مسئله نظارت جدی صورت گیرد.

